今年初先生問我想去什麼地方時，瞬間閃進我腦海的就是美因茲（Mainz）；這個位於德國 西南方，畔著萊因河的千年水流；以盛產白葡萄酒而聞名的古城，一直都是我們多年來幾經往返，卻仍感覺吸引力十足的地方。

二月裡，紐約凜烈的寒風使人瑟縮，而美因茲的冬陽似乎已溫暖了大地。我們迫不及待卸下身上厚重的外衣，腳步隨之輕快了起來。走到小屋前那熟悉的大酒桶邊時，我猶如見到老友般興奮起來，眼前這挺過疫情 艱辛的老木桶，如今又多了歲月的痕跡，但它就如同你我一樣，在幾番滄桑過後，更增添了成熟的風韻。

我們順著老街且看且走，好奇為何這裡竟和往常有所不同？這平日裡一向靜謐無華的小鎮，此刻竟有異乎尋常的熱絡氣氛。看那顯然是剛搭起的一個個小木屋，整齊散落在教堂四周，另一旁的廣場上也架出表演舞台，人來人往均掩不住臉龐的笑意，空氣中也彷彿閃爍出跳躍的音符，難不成這裡將會有一場盛會 ？

果不其然，我們遇上了即將持續五天的嘉年華會，當地居民因疫情沉寂多年，如今終於迎來了期盼已久的盛會。他們都極盡所能地盛裝打扮，並在自己家門裝上五彩燈球，儘管尚未入夜，璀璨耀眼的燈光卻搶先照亮了星空，把這座古城妝點成一片浮華世界。

一旁舞台上響起了音樂，台下的人群隨之各自搖擺，身邊老夫妻的相擁共舞，尤其令我動容；他們都已經不再年輕，但仍互有彼此，人生能如是，夫復何求。

看到那些跨坐在父親肩上的孩子們，我不禁更加懷念自己已逝的父親，忍住眼淚，相信父親並未走遠，也希望人人都不要錯過任何孝順的機會。

我彷彿聞到不遠處傳來的烤肉香，只見熊熊炭火在夜色中冒出金光，偌大的鐵鍋內排滿了油亮亮的香腸，一旁加溫過的葡萄酒還冒著熱氣，就在啃著夾肉麵包的同時，我拉緊先生的臂膀，忽然明白了什麼是平凡中的幸福。

我們隨著眾人的腳步，走過一間又一間小木屋，手上的食物雖然早已吃完，但此時此刻的歡樂景象，卻將在我久存的記憶中，留下另一幅美麗的篇章。