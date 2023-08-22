世界各地氣溫直上，溫哥華也逃不過熱浪 侵襲，雖然早晚涼爽，相對要比其他地方好得多，但居民仍會找尋趨「涼」避「暑」的辦法，如到海邊游泳划船、到商場吹冷氣或到冰品店享用冷飲等；我和一些好友選擇走入大自然，享受天然冷氣，最近去了一趟寶雲島（Bowen Island），風光明媚，美不勝收。

從溫哥華馬蹄灣上船約二十分鐘的航程，即可抵達「寶雲島」，小島面積不大，只有五十平方公里。當船駛入史納克港灣（Snug Cove）時，前一片山脈環繞整個小島，幽靜的林木，綠樹蔥蘢，怡人心目。我們一行人陸續下船，要走的地方離港灣不遠，叫魁本地區公園 (Crippen Regional Park)，公園具有豐富的歷史和美麗自然景觀，在這炎炎夏日，倘佯在大自然的懷抱，亦覺身心舒暢。

說到寶雲島的歷史，要追溯至一九二○年代，聯合汽船公司（Union Steamship Company）經營這座小島，當時公司在此地擁有一百八十間度假小屋，六個野餐場地及可容納八百人的涼亭舞池和室外演奏舞台，目的是為了發展當地觀光 事業。那段期間，公司用汽船接了許多遊客，從事各種不同的活動，包括野餐、露營、水上活動、休閒度假等，小島變得生機盎然；但好景不長，到一九四○年中期，歡樂氣氛戛然而止，迄今這些設施依然保留在當地，供人追念。

寶雲島有四條小徑供遊客健行，當天我們選擇一條四公里長的步道 ，終點是基拉尼湖（Killarney Lake）。不遠處是紀念公園（Memorial Garden），沿途置放許多椅子供遊人休憩，每張椅子均有一個名牌，記述夫妻、朋友或父子的名字，紀念他們曾經來此度過一段美好時光，也提醒我們要把握當下，人生每段旅程都值得回味。

最後終於來到基拉尼湖，湖水極清澈，水面上有翠綠的浮萍，十分吸睛，遠山近水，清風徐來，水波不興，近乎人間仙境。此時有一好友迫不及待，脫了鞋襪，將腳浸入水中，感受沁心之涼，羨煞我們這批人，如此灑脫，享受人生，夫復何求，更覺今日不虛此行。