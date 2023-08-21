網路的發明，縮短了人與人之間的距離，但是也讓詐騙犯罪變成無國界限制，犯罪手法日新月異。平常生活中，我被這些電信詐騙騷擾得煩不勝煩。

我們曾經在一家華人電商網站購物，兩個月前，收到電商的通知，他們的電腦系統被駭客 入侵，偷走了客戶的資料，不過我們的信用卡 資料並沒有被偷走。後來看到新聞，這些被偷的客戶資料被駭客放在所謂的「暗黑網站」上拍賣，價錢很便宜。世界各地的電信詐騙集團 ，趨之若鶩去買資料，只要付了錢，就可以馬上下載拿到手。

幾天以後，我們開始收到數不清的電郵，這些都是所謂「釣魚」電郵，都是用中文寫的，可是那些中文文法不通，也不成完整句子，我認為他們是用電腦翻譯成中文的，內容各式各樣，千篇一律都叫我們點擊附上的連結。

有的詐騙犯的電郵地址上有兩個英文字的國家代碼，可以看出來從南非、巴西或非洲國家來的電郵，詐騙犯真是無所不在。我們很擅長判別釣魚的駭客郵件，不會上當，絕對不會去點擊郵件中的連結。

太太的手機號碼收到了很多釣魚簡訊或是電話留言，都是完整通順的中文，所以這些應該都是華人詐騙犯。有假裝是老同學、老朋友、有冒充中國領事館和檢察官、有愛護貓狗動物的、有找寂寞的網路愛情、有找投資者，五花八門。

太太每天都接到好幾通電話，她的手機會顯示來電為「可能是詐騙」；其次，我們手機裡存的有地址簿，如果打來的電話顯示不認識，我們一律不接。

上個星期發生了另一件詐騙案，我突然收到五個連續電郵，是一個我使用的支付系統送來的，每一個電郵都說我的信用卡付了二十元加拿大幣給某一個人。很顯然我的帳戶被駭客入侵了，而且似乎是在加拿大。

我立刻打電話給信用卡公司，客服人員告訴我，那名駭客刷卡一共刷了十五次，他是刷小量金額，試圖矇混過關，但是在第五次以後，被電腦自動偵測到，電腦立刻攔阻了後面十次刷卡。信用卡公司拒絕付款給駭客，把我的信用卡作廢，另外寄一張全新卡號的信用卡給我，再把駭客資料送去調查部門。

我再打電話給支付系統公司，過程就不太順利了，我一共花了兩個小時，與客服人員在電話上來來去去的，最後總算是把問題解決了。

我們仍然會收到詐騙集團的電郵、電話、簡訊，幸好沒有損失任何金錢。可是每天多少都要花一些工夫應付這些電信詐騙，實在是無可奈何，也無計可施。