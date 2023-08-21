門外漢看棒球
居住洛杉磯的老友阿慶在社交媒體分享他幾十年來第一次在美國看棒球賽，驚訝美國人對棒球的狂熱。
八月第一個星期四，他首次進入可容納五萬多名觀眾的洛杉磯球場，看主場道奇隊對奧克蘭隊。比賽當日是大熱天又不是周末，偌大的球場竟幾乎爆滿，現場觀眾的熱情勝過了炎熱的天氣。隊員進場全體唱國歌之後，球賽即進入群情激奮狀態，令這位爺爺輩也亢奮起來，成為了棒球的「老粉絲」。
在大陸長大、已移民洛杉磯多年的老友阿慶並非棒球愛好者，他這次破例光臨現場，為的是陪孫子看球。
他的孫子還沒滿十歲，是個十足的道奇隊球迷。我驚訝不已，小小年紀就是球迷，還有自己中意的球隊，此項運動在全美的全民熱衷度與普及度可見一斑。
美國人最愛三類球，包括籃球、美式足球、棒球。我一直不知道美國人為什麼如此愛棒球，詢問阿慶，自己又認真地看了幾場比賽視頻，發現這類球確實有其特色，從文化的角度看，符合美國人的個性。
何以見得？比如擊球，那是一個人面對世界，一球打出去，打得好，讓對方難以應對，是你的功績；打得不好，是你的失敗，總之你無從推諉；再比如投手，你必須把球投得儘量快、儘量刁鑽，讓對手難以發揮，責任當然由你個人承擔；而對於捕手來說，也是一樣，球飛過來了，在你那個方位，如果是一個很險的球，你飛身一個魚躍，把球牢牢抓住，是你的能耐。
總的來說，在眾目睽睽之下，擊球、投球，每個人都有出風頭的機會，而最終勝負，則又能看到整支隊伍的綜合能力、運氣，正是這項運動的魅力所在。有一個統計數據是，新冠疫情之前，美國橄欖球聯盟每年收入一百三十億美元，美國職業棒球聯盟每年一百億美元；而風行大陸的美國職業籃球聯賽NBA每年才六十億美元。
據我了解，棒球在美國人氣旺盛，還因為它比較大眾化，對身體條件的要求不像籃球或美式足球那麼高，誰都有條件可以揮兩桿、扔兩下，有其親民性。另外，由於美國國土資源豐富綠地多，城市社區預留作市民運動場的草地充足，也為這項活動的發展提供了客觀條件。
我的住處幾百米外，就有一個供周邊居民使用的兒童活動場及籃球場、大草坪，包括幾個帶有多層看台的棒球場。每周有幾天，棒球場會舉行比賽或訓練。
用力一扔、用心一擊、飛身接球，場內運動員緊張奔跑，台上台下，場內場外歡呼連連。這天我也在附近的棒球場當觀眾，欣賞了一場業餘比賽，似乎也被這項運動感染了。
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