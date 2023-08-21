居住洛杉磯 的老友阿慶在社交媒體分享他幾十年來第一次在美國看棒球賽，驚訝美國人對棒球的狂熱。

八月第一個星期四，他首次進入可容納五萬多名觀眾的洛杉磯球場，看主場道奇 隊對奧克蘭隊。比賽當日是大熱天又不是周末，偌大的球場竟幾乎爆滿，現場觀眾的熱情勝過了炎熱的天氣。隊員進場全體唱國歌之後，球賽即進入群情激奮狀態，令這位爺爺輩也亢奮起來，成為了棒球的「老粉絲」。

在大陸長大、已移民洛杉磯多年的老友阿慶並非棒球愛好者，他這次破例光臨現場，為的是陪孫子看球。

他的孫子還沒滿十歲，是個十足的道奇隊球迷。我驚訝不已，小小年紀就是球迷，還有自己中意的球隊，此項運動在全美的全民熱衷度與普及度可見一斑。

美國人最愛三類球，包括籃球、美式足球 、棒球。我一直不知道美國人為什麼如此愛棒球，詢問阿慶，自己又認真地看了幾場比賽視頻，發現這類球確實有其特色，從文化的角度看，符合美國人的個性。

何以見得？比如擊球，那是一個人面對世界，一球打出去，打得好，讓對方難以應對，是你的功績；打得不好，是你的失敗，總之你無從推諉；再比如投手，你必須把球投得儘量快、儘量刁鑽，讓對手難以發揮，責任當然由你個人承擔；而對於捕手來說，也是一樣，球飛過來了，在你那個方位，如果是一個很險的球，你飛身一個魚躍，把球牢牢抓住，是你的能耐。

總的來說，在眾目睽睽之下，擊球、投球，每個人都有出風頭的機會，而最終勝負，則又能看到整支隊伍的綜合能力、運氣，正是這項運動的魅力所在。有一個統計數據是，新冠疫情之前，美國橄欖球聯盟每年收入一百三十億美元，美國職業棒球聯盟每年一百億美元；而風行大陸的美國職業籃球聯賽NBA每年才六十億美元。

據我了解，棒球在美國人氣旺盛，還因為它比較大眾化，對身體條件的要求不像籃球或美式足球那麼高，誰都有條件可以揮兩桿、扔兩下，有其親民性。另外，由於美國國土資源豐富綠地多，城市社區預留作市民運動場的草地充足，也為這項活動的發展提供了客觀條件。

我的住處幾百米外，就有一個供周邊居民使用的兒童活動場及籃球場、大草坪，包括幾個帶有多層看台的棒球場。每周有幾天，棒球場會舉行比賽或訓練。

用力一扔、用心一擊、飛身接球，場內運動員緊張奔跑，台上台下，場內場外歡呼連連。這天我也在附近的棒球場當觀眾，欣賞了一場業餘比賽，似乎也被這項運動感染了。