同事去新澤西州 參加大學同學的婚禮，之後轉道去紐約玩，在那裡，他為每個同事都挑選了不同的小禮物。

他送給我一個長方形的水晶禮品，裡面有一個蘋果圖案並鑲嵌著自由女神像和在九一一不幸被炸毀的紐約雙子大樓，還有「New York」的標誌，寓意著紐約平安，真是一個非常有意義的禮物。而他送了一個紐約風景的冰箱磁貼給主管，剛好投其所好，主管最愛收集世界名勝 古蹟的磁貼。

其他的同事也收到一些雪花水晶球之類的小禮品，想不到這個在美國土生土長的華人小男生，竟然有如此細膩的心思，確實令人讚賞。

組內每當有人休假旅遊回來，必定帶上一些具有當地代表性的小禮物送給同事，已然成為辦公室文化。

我去旅遊基本都是輕裝上陣，隨身行李箱已裝滿自己必備物品。若想再買禮物，盡量都以小巧別緻、易攜帶為主，因為有限的行李箱實在無法裝下更多的東西。當然也有些人直接買一兩盒當地的美食特產，回來給同事人手一二個，讓大家品嘗不同國家食物的特色。

曾經有一位來自台灣的同事，知道我喜歡吃鳳梨酥，每次回台必定買上一大盒鳳梨酥給我，真的讓我非常感動，吃在嘴裡也感受到那份濃厚的心意。

六月初我去夏威夷 玩，挑選一些小禮物給同事，給主管的理所當然選了他最喜歡的冰箱磁貼，果然他非常高興，直言又可以充實他的收藏大本營了。我給幾個女同事送了有她們名字的第一個字母、並帶有夏威夷標誌的鎖匙扣，收到小禮物的同事一臉欣喜：「你去玩居然還想著我，真是太有心了！」

而我有一個同事休了兩個星期的假回來上班，她偷偷對我說：「我帶了一份禮物給你，只給你而已。」我笑著問她去哪裡玩了，她居然說自己沒出遠門，但是兒子去旅遊了，她與兒子通過視頻指揮要買的東西，而我赫然榜上有名，真的是非常感激她母子二人有心。

同事將收到的旅遊紀念品全部放在辦公室裝飾起來，有些是穿著民族特色的小偶人、有些是裝著細沙且有漂亮貝殼的沙漏、有些是風景磁貼、還有一些是可愛的小動物掛飾，紀念品琳瑯滿目，宛如小小聯合國縮影。有時候細看每一份紀念品，哪怕無法身臨其境，但是思緒已飄向世界的每一個角落。

突然想起以前的旅遊景點，總是有很多明信片在擺賣，一些遊客總愛買上幾張，寫上寥寥幾字，投入信箱寄回給家鄉的親朋好友。

可惜現在明信片已日漸式微，因為很多人已不再寄信，無論去到哪裡，一個手機隨處拍下來的美景直接就可以傳回去，美景唾手可得。

可是很多人不會理解，明信片在遠渡重洋後給收信者帶來的驚喜及意義，現代人一切以快為前提，不同時代有不同的表達方式。

其實「手信」一詞源於粵語，取其信手捎來之意，正式來說是伴手禮或禮品。無論哪個詞語都好，都是代表著一種特別的心意，代表著出遊的人在賞美景品美食的同時，仍不忘捎回一份牽掛與分享。