在夏威夷 的歐胡島，有一個帶有厚重歷史感的地方，那就是珍珠港。一九四一年十二月七日，日本 對位於夏威夷珍珠港的海軍基地發起了一次偷襲，由此太平洋戰爭爆發，第二次世界大戰進入重要時刻。去歐胡島旅行時，我參觀了這個造成數千人傷亡，迫使美國正式加入二戰，被美國人稱之為「最恥辱的一天」的事件發生地。

走進珍珠港，我首先登上的是密蘇里號戰艦。這艘雄偉且驕傲的戰船曾參加過多次戰役，後來成為日本無條件投降的簽字地點，最後經過幾年「靜養」，帶著滿身榮譽正式退役，靜靜地停泊在珍珠港岸。

我走在甲板上，仰視著高聳的砲台，陽光下這艘殘酷的戰爭武器，強烈地刺激我的雙眼，有力地撼動了我的內心，我能感覺到自己沉重的心跳，空氣變得灼熱。

在船艙裡，我看到了許多極為人性的東西：一處軍官的個人休息室，桌上擺放著翻開的書籍，以及帶著微笑的家人照片。我彷彿能看到一位鏖戰的將軍在面對這些物件時，變得溫柔而沉靜。接下來，我慢慢轉到船的另一角，那裡居然還設有郵局，真可謂「烽火連三月，家書抵萬金」 。我想這是任何戰爭年代，唯一能帶給人類的精神寄託吧。

走出密蘇里號戰艦，接著乘船去參觀亞利桑納號紀念館。開船的不再是穿著花襯衫、滿嘴玩笑話的夏威夷導遊，而是英武的海軍戰士。因為在這個海底沉睡著亞利桑納號戰艦，以及船上九百多名士兵。此時，我想起了電影「珍珠港」裡的一個畫面，當亞利桑納號船被擊中快速下沉時，甲板上的戰士拚命地鋸著堅硬的甲板，試圖救出自己的戰友；然而，船底的海水聽不見被困於艙內人的吶喊，於是，觀眾和救援士兵們眼睜睜地看著一條條生命瞬間沉寂、戛然而止。

紀念館的牆壁上密密麻麻地排著所有死難者的姓名，我看到有人默默地找尋著自己熟悉的名字。

步出紀念館，迫切地讓自己曝露於耀眼的陽光下，以便驅散內心的陰霾。這時，我看到一位女子，黑衣黑鞋、戴著厚厚的墨鏡、大大的遮陽帽遮住整個臉龐，靜靜地坐在一條長凳上，低頭沉思；我轉向大海，亞利桑納號的殘骸就在八英尺的海底。

陽光下，海水泛著平穩的波浪，我心中有一種雨歇後對陽光的敬畏，對和平有一種從未有過的嚮往。