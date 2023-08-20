常聽人說：「好心辦壞事」，這次卻是小心眼的壞心卻辦了好事。

剛來美國時，到一家中餐館 去找工，老闆是台灣來的吳姓夫婦，他們待人處事態度誠懇、熱心。吳太太想訓練我當服務員，可是生意忙碌時，我端不動大的托盤，吳太太看到這情況，常下場來幫忙，我有自知之明，這不是長久之計，於是決定辭職，後來吳太太還是給我安排了一個勤雜工（busboy）的工作。我十分珍惜和感謝這份工作，上班時馬不停蹄，錢雖少，可是最起碼還有一份收入，可以暫時解決現實生活的問題。

過了些日子，我發現客人要求將剩餘食物打包的次數增加，我也注意到最近食物的份量，顯然比以前多了很多，因而生意愈來愈好；相對的，給我的小費當然也比較好。

有一天，接近打烊的時間，大家都放鬆了心情準備吃晚餐，我端著一盤食物準備找一個地方坐下。正巧碰上林師傅，我說：「最近生意愈來愈好，辛苦了！」他看了我一眼，嘴角一撇說：「弄巧成拙！事與願違！」

聽他話中有話，我們找了一個角落坐下，他悄悄地告訴我：「兩個月前就該調整薪水了，可是到現在還沒有消息。我心裡不舒服，想整他們一下，所以故意將每一樣東西都多放一點，尤其是魚、肉、海鮮類，原想增加他們的成本讓他們虧本，可是沒想到得了反效果，生意愈來愈好，現在要準備更多的食材，忙得要命，把我累得半死。」

還沒聽他說完，我已經捂著嘴偷笑到不行，坐在附近的同事覺得有些奇怪？是什麼事讓我笑得前俯後仰，轉頭看了我們幾眼，他馬上低聲囑咐我：「這事別讓旁人知道，我不想惹麻煩。」我忍住笑建議他：「你為什麼不找個時間和老闆溝通一下？自己生悶氣，解決不了問題，萬一憋出什麼病來，多不值得？」他說：「我是這麼想的，可是又怕老闆誤會我是故意刁難或拿翹，萬一談不好一氣之下把我開除了，那怎麼辦？」我說：「提醒他一下，總是可以的。」

老闆那段時間，可能瑣事較多、疏忽了，後來聽林師傅說，薪水調整了，還補上了前兩個月的差額。另外因為營業額成長，老闆高興，廚房員工還收到一筆獎金。我戲謔地說：「怎麼樣？結果還滿意嗎？」林師父心虛地搖頭擺手，發出噓聲，暗示叫我輕聲，「不好意思，是我多心，以後不再搞小動作了，請保守這個祕密，以後也不要再提起。」我微笑、點頭、眨眼表示同意。

日常生活中難免會疏忽或失誤，大家互相體諒、包容。好在這件事沒有對任何人、事造成傷害，或許是因為吳老闆夫婦本性善良、平時待人親切，讓事件圓滿解決。