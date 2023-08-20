周末送兒子去參加為期兩周的夏令營，地點在兩小時車程之外的紐約上州 ，還跟西點軍校 有點關聯，一路上山水風景也心曠神怡。

15歲的兒子第一次離家兩周，又聽說這夏令營有一點軍事管理，大部分時間會沒收手機等等；一路上，我給他打預防針，說哭個一兩次也情有可原，都是成長的一部分，這小子倒也自信笑道：「我不會哭鼻子的。」好在朋友的兒子也一起去，他們兩個人又住在一間宿舍，互相有個照應。

我們幾個大人安置好他們房間，看了看校區環境，也就放心回家。路上妻子有點擔憂兒子受不了，我卻不以為然，不禁想起自己三十七年前、此生唯一參加的一次夏令營。

那是我初二的暑假，因為成績優秀、又參加了學校裡的電報班，被選進那年市裡組織為期一周的「學新旅夏令營」。農村父母哪知道什麼夏令營，本來不想讓我去，後來聽班主任胡先生說機會來之不易、又全程免費，這才下了決心讓我報名。記得父母騎自行車送我去營地所在的縣城農校，又給我留了一元五角的零花錢。

這一個星期的夏令營，令我終身難忘的亮點就是去連雲港旅遊。在連雲港，最高興的又是生平第一次看到山，也是第一次看到大海。

山是《西遊記》開篇就讚嘆「真個好山」的花果山。我們上了花果山，發現山並不高，大名鼎鼎的水簾洞也只有幾條稀疏的水線掛在洞口，不免有點失望。長大後看過很多地方的山，卻還是覺得「花果山」這山名有意思，樸實芳華，幾有家常意味。

小時候父親常說：「我們這個地方（蘇北平原）不長山。」一個「長」字，也令我念念不忘這個動詞的精妙。前幾年偶然在紐約法拉盛 街頭看到一家叫「花果山」的糖果店，陡然喚起我的思鄉之情。

海是東海。內陸長大的我們，雖然在蘇北見慣了魚米之鄉的湖泊，看到一望無際的大海，有意無意嘗一口鹹鹹的海水，仍震撼不已，忍不住唱起「大海就是我故鄉」。

營隊老師們帶著我們去海濱浴場，戲水拍照留念。我雖然不會游泳，也跟著大家一起脫了外衣外褲、只穿著內褲下水。那時的我，為了夏令營，帶了一套換洗衣服已然不錯，但萬沒想到世界上還有泳衣、泳褲這類服裝，真所謂「貧窮限制了我的想像力。」

我穿的是一條薄料內褲，下水之後幾乎有透視效果，好在是四角內褲，又是深藍顏色，可以稍微自我安慰不會有走光的危險。

後來的幾十年裡，每次看到那張海濱浴場的集體照，想到那時的尷尬，我都不禁莞爾。

一個星期的夏令營匆匆過去，這中間我和同住一屋的小夥伴相處融洽，臨別時幾乎有些依依不捨。令我自豪的是，回家的時候，我把一元五角零花錢一分不差地交還給了父親。

夏令營結束那天，正值大雨滂沱天氣，我在農校等到下午還不見父母來接，就決定自己走回家。我拿著簡單行李，披了雨衣、穿著涼鞋，冒著雨「跋涉」兩個多小時之後，在村口遇見父親，差點哭出來。

人生如白駒過隙，如今已經是我們送兒子去夏令營鍛鍊了。夏令營雖然昂貴，但是好處也顯而易見：交朋友、長見識、看世界、鍛鍊孩子們終將堅硬起來的翅膀。