膠卷的時代，照相可以是一個很昂貴的嗜好，質佳的相機不是一般人負擔得起；機身已貴，各種鏡頭更所費不貲。按下快門後，沖洗底片又是個燒錢的無底洞。

記憶中，小時家中也不過就是一台雙眼傻瓜相機，照的既不多、也不敢多照。有時一捲底片要拍個曠日彌久，才能湊個三十六張，拿去沖洗。照出來的效果，也僅是差強人意，真要照張像樣點的全家福，還得挑個時間，慎重其事盛裝，上照相館。

好不容易到了美國，讀研究所時積了一點錢，迫不及待跑到本地的照相器材行，進門就驚覺心儀的相機，竟然是一台一台裝在紙盒子裡，從地板呈圓柱狀一路疊到天花板，比較像超市賣啤酒的擺設，不得不讓人感佩這個國家的強大消費能力。

手上這台相機，雖是尼康第一台擁有自動對焦功能的單眼相機，使用的畢竟還是膠卷。幾年後，終於跨入了數位時代，再不用經過沖洗這道手續，隨照隨看；此時手頭也比較寬裕，相機一台一台買，但畢竟不是專業人士，照相技術並沒有什麼進步，因為數位相機容易操作，而把複雜而昂貴的膠卷機型束之高閣。

有人說，專業和業餘攝影愛好者的差別不在於使用的器材種類，而是如何使用手上的工具。我摸索了好久，才知道攝影的類別頗多，有專攻人物的、有拍運動的、有賞鳥的，有的則像我因為讚嘆高山壯闊，而甘願大包小包，跋山涉水拍自然風景的。

當年父母來美和舍妹同住，我就建議拍個全家福，家母說甫至美國，一切尚未安定，兩地又隔個半個美洲，也不急於一時。沒想到這個暫緩，就變永恆。不久之後，家母被診斷出癌末，接下來一連串治療，搞得全家人仰馬翻，卻是藥石罔效，猝然駕返瑤池。從此全家福少一人，總是一輩子憾事，以後親友聚會，我總不忘拍張照片留念。

有位相交多年的學長，住在離我們四小時之遙的賭城 雷諾，我們每年去那裡時，他都會來我們下榻的旅館，和我們閒聊、吃飯。兩年前去，他臨時告訴我們因為腳水腫，無法出門。於是我們驅車前往他家探視，我發覺他不只腳腫，坐著不動也氣喘連連。因為不了解他身體狀況，不便多問。聊了五分鐘，想讓他多休息，便匆匆告別。

其實我的相機就在車裡，反覆猶豫，要不要來張合照，看他蒼黃臉色，心有不忍，想等他恢復，下回見面再拍。

不料翌日，他的公子來電告知，他的父親昨晚驟逝，我們再也等不到那張合照了。