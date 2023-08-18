一年多前，外子開始時常摔倒，終至住進醫院，送進復健理療院；在專業護理師的指導後身體狀況稍有進步，回家繼續有復健師來教導他各項復健。

外子摔倒的主因有二：一是糖尿病 所致，長期不穩定的血糖 ，使得他的神經末梢產生病變，雙手雙腳反應逐漸遲鈍；其次是老年「肌少症」，使他四肢無力現象日漸嚴重，外加多年前拉傷右臂，未能及時有效治療，使手部的無力感雪上加霜。復健治療僅能減緩他症狀的惡化，我們的生活也開始產生變化。

首先，家具擺設要變動。無障礙空間設計加大屋內「留白」，使外子可推著助行車在屋內自由行動，這點對他的病情大有助益。「老」、「病」最易摧殘人的意志，唯有生活在熟悉的環境中，方可增加他面對病情的信心。

去年底，外子的病情在幾度反覆後加重，短暫住院後轉入復健理療院待了近一個月，這次，他要接受復健的項目增加了。那陣子，我的心情隨著日漸寒冷的氣溫而下沉，沒料到隨著「老」而來的「病」竟是如此令人憂心。

以前得病都有治癒的可能，如今面對的「老病」，即使在專業醫生與護理人員的照顧下，最好的結果也只是減緩惡化、減輕照顧者的負擔。

外子摔倒的次數有增無減，每次面對他倒地時的痛苦與驚恐狀，我心痛不已，更不捨他獨自面對日益惡化的身體狀況，決定親自照顧他。女兒和好友都提醒我，這是個辛苦工作，時間長短也未可知，我親力親為雖是好事，但並非明智之舉，因我也已是老邁之人，長期照護是心有餘力不足。

數月後我也逐漸感到，照顧行動不便老伴感到的挫折感始料未及，我最終決定請看護。還算幸運，一位可靠又有經驗的看護成為我們的好幫手，一份負擔得起的工資，換來生活大大改善，這是外子病情加重後半年以來的一大幸事。

一切就緒後，我藉著兩周的旅遊放鬆心情，回家後再度面對照顧病弱老伴時，心情已較穩定。一來是有了幫手，其次是我調整心態，我告訴自己，生、老、病、死是人生必然過程。這一年多來，我學習照顧病弱的外子，學習面對老來病對我二人造成的衝擊。這是人生的必修課，也是夫妻攜手同行的必修課。