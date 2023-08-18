上次在舞蹈課快結束前，注意到張君和張女提早離開課堂。下課後他倆帶著糕點、水果和杯盤刀叉進入教室，張君以未曾有過的高嗓音，和同學們分享他們決定共度餘生的喜訊。

記得兩年前春季班的第一天，一位鬱鬱寡歡的新學生張女加入我的中級社交舞班。她告訴我，以前曾和先生學過一陣子，後來因先生病逝停頓了許久，現在又想要再學舞，但沒有舞伴，是否仍然可以參加？我鼓勵她，只要盡心去做自己想做的事情，萬事皆可為。

接下來的三個月裡，她是班上最認真的學生，不但學習女步，也學男步；課後不斷自我練習、勤奮好問，加上以前的一點基礎，進步可嘉。

暑期班開始時，班上又來了一位張君，他靦腆木訥、沉默寡言，我們私下都稱他為「省話一哥」。因為沒有舞蹈基礎且年歲稍長，學習進展緩慢，張君時常獨自站在角落。我正想著該如何私下幫助他時，張女主動說願意做他的舞伴，而且很有耐心地指點迷津，時常帶著他伴著舞曲練習舞步，周末假日也會和他一起參加各項舞會活動。

漸漸地我察覺兩人默契十足，舞動起來很是平和，加上他們的笑容，畫面非常優美溫馨。

難能可貴的是，從未見他們為跳舞爭執過，不像有些夫妻檔學生，有時會吵得面紅耳赤。

暑期班結業的那天，他倆邀請我晚餐，感謝我的教學有方、感恩我的舞蹈平台，使他們曾經的天涯淪落人，得以相遇相知結為舞伴，且相互陪伴。

兩人異口同聲道出相似又真實的心聲：晚年喪偶的悲傷，一度感到世界末日，孤獨寂寞、了無生趣，既不想聯絡親朋好友，更不想打擾兒孫晚輩；整日封閉自己，精神頹喪，健康狀況日益不佳。

他倆偶然看到蒙哥馬利郡的退休 人士活動中心，提供各類課程教學，不約而同先後選擇社交舞課，一則想鍛練身心，再則想認識朋友，沒想到果然是有緣千里來相會，舞出了彩虹的後半生。

因為他們都姓張，一向木訥的「省話一哥」幽默地對張女說，「以後如果妳嫁給我，肯定不吃虧，連姓氏都不用改啊！」

兩年來目睹他們由習舞之路，一步一腳印邁向黃昏之戀，譜出彼此的第二個春天。他們由舞曲、戀曲邁入婚曲，這別開生面的舞戀婚三部曲，令我這亦師亦友的紅娘感到無比開心和驕傲。