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手有餘香

劉水荷

英國諺語：「贈人玫瑰手有餘香」，試想一下，一朵小花，就可以讓你手有餘香，這麼小的一件事，我們的身邊有太多這樣的機會，可以幫助別人，自己又可以有一天的好心情，何樂不為呢？

從二○二○年開始，可怕的疫情在世界各地四處蔓延，侵襲著各種行業、階層。住家附近，我們經常光顧的超市也禁不起打擊，在一年後宣告結業。

二○二一年的下半年，某個周末，又到了採購的日子，和我們相熟的可娜塔負責收銀，她神情憔悴地表示，她正在找工作，我驚訝地詢問為什麼？不是做得好好的嗎？她說超市二個月後要結束營業。這消息讓我有些訝異，問她有何打算？她說：「我是單親媽媽，要照顧家庭，必需有固定收入，失業救濟金不足以支付每月的開支。」知道她就算找到工作也不會馬上離開，必須給老東家兩個星期的時間，這讓我有時間準備。

第二個星期我們提早去買菜，我交給她一個信封，裏面有一張卡片和一張三百元的支票，當她看到支票上的面額，不可置信地睜大眼睛看著我，問我是否確定？有沒有弄錯？支票上的數額正確嗎？我微笑地點頭表示：「沒有弄錯，是給孩子的禮物！」同時祝福她找工作順利，她默默地流下了眼淚，激動地給了我一個大大的擁抱，我輕輕地拍著她的背，此時無聲勝有聲。

二個星期後，我們再去採購時，工作人員告訴我們，可娜塔轉職並不順利，決定搬回奧克拉荷馬老家和父母一起生活，這樣可以省下房租；她給我們留下了一封感謝卡，謝謝我們的支持和幫助，她會永遠記得我們，裡面還有她父母家的地址和電話。

我沒有去打擾她，只有在心中默默地替她們祈禱、祝福。

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