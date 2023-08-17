夜裡下了一場綿綿細雨，清晨雨停，濃厚的烏雲變成棉紗般輕盈的白雲，窗戶吹進飽含水氣的涼風，十分清爽。

吃過早餐，換上運動裝、穿上旅遊鞋，院後是高低不平的丘陵，上面長滿高大挺拔的蒼松翠柏，一條柏油小路穿過丘陵，路口在丘陵頂上，迤邐向下。兩旁的樹木遮天蔽日，枝葉連接在一起，形成一條蜿蜒幽深的綠色走廊，我想，古人讚不絕口兩旁美景目不暇給的山陰道，也不過如此吧。

昨夜剛下過雨，地上濕漉漉的，枝葉上滾動著晶瑩的水滴，有風吹來，枝葉搖動，水珠滾落下來，根據風的大小，落地的聲音迥然不同。雖然沒有「輕攏慢撚抹復挑」的跌宕起伏，卻有「大珠小珠落玉盤」明快清脆。隨著風速加大，枝葉劇烈晃動，雨點兒急速落下，如舞台上「急急風」伴奏千軍萬馬急行軍；若逢狂風襲來，劈里啪啦大小雨點一齊砸下來，那就是「亂錘」了。

走出林蔭道，驀地看到路中央有個黑色的東西，因為剛下過雨路面光潔，格外顯眼。有碗口大，烏黑晶亮，偶爾還有光斑閃爍，像拋光的黑石英。這是什麼東西？以前從未見過，我急忙走過去看。啊？原來是一隻非常漂亮的小龜！

我們村位於冀中滹沱河邊，河中龜很多，說是龜伴著我長大的毫不為過。沒想到在異國他鄉的美國遇見了久違的龜，莫名地有一種他鄉遇故知的激動。我本想把牠捉回家飼養，以疏解鄉愁。但一想，來自大自然的龜，大自然便是牠的故鄉，我解了鄉愁，不是製造了龜的鄉愁嗎？決定把牠送回沼澤去，卻發現受了傷，一隻爪子在流血。我改變主意，決定把牠帶回家，治好傷以後，再放歸自然。

妻同樣喜歡龜，與我一起為龜沖洗傷口，用酒精消毒，敷消炎藥膏。傷口很快就好了，我知道離別的時候到了，心中不免戚戚焉，妻更是捨不得。我看著妻難受的樣子，對她說：「這樣吧，咱們明天早晨放歸牠，今天晚上把牠搬進臥室，放在床頭，跟我們同宿一夜，算是全家大團圓。」妻沒有說話，不到天黑，就默默把小龜從陽台搬進臥室。

說來也怪，小龜臥在石頭上，頭一直一動不動地朝向著我們的床。我徹底相信了，動物是有感情、有心靈感應的。