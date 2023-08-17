若干年前，家裡的附屬居住單元租給了一對年輕夫婦，丈夫是釀酒師，太太全職照顧兩歲小兒。這對夫婦脾氣隨和，容易相處，不足的是住所一片狼藉，他倆坦言不愛做家務。住了兩三年後，夫妻倆決定搬去鄉村居住。

退房前，丈夫來道歉，由於時間安排不周，來不及清理房子了，但是已約了清潔公司清洗地毯、深度清潔住房，並處置要丟棄的廢物，兩百元的費用可以從租房押金中扣除。看著汙跡斑斑的地毯和骯髒不堪的廚房，我不免擔心，工作量那麼大，收費卻不高，這家公司靠譜嗎？丈夫讓我放心，公司老闆叫卡洛斯，誠實可靠，保證服務品質，連釀酒坊也把保潔包給卡洛斯負責。

他們搬走後，隨即來了兩位西裔女子做清潔，一位四十來歲，一位二十左右，攜帶著各種清潔劑和工具。她倆手腳麻利，從中午忙到夕陽西落，房子收拾得窗明几淨。

第二天一早，印有清潔公司標誌的白色貨車來了，下車的西裔男子四十出頭，用頗流利的英文自我介紹，他就是卡洛斯。打過招呼後，抓緊幹活，中午時分，便請我去檢查清洗過的地毯。不知用了何種魔法，汙跡不見了，乾淨的米色地毯使房子更顯明亮。

下樓來，車道上多了一輛有公司標誌的貨車，拉著拖車，司機比卡洛斯年輕，也是西裔，是來幫助卡洛斯處理房客要丟棄的廢物，兩人把沉重的破家具扔進拖車，臨走還不忘清掃了車庫地面。幹活如此利索，收費又公道，這家公司太好了。我趕緊向卡洛斯索討名片，上有公司聯繫方式，並詳細列出各種服務：清洗地毯、保潔、房屋修理、搬家、清理垃圾、園藝及修樹。

清潔公司竟然能提供如此全方位的服務？ 卡洛斯說：「我負責清洗地毯，太太負責保潔，這是公司的主要業務，如需要其他服務，我雇人來做。」 原來前一天來打掃房子的是他太太和大女兒。卡洛斯有四個孩子，大女兒在上社區大學，其餘的上中學。提起大女兒，卡洛斯非常驕傲，家族裡第一個上大學的。

招租前，我又仔細檢查了出租單元，發現有些地方需要修理，於是託卡洛斯找個木匠。木匠叫菲力浦，二十多歲，熱情開朗，幹活也挺內行。請他換一下護壁底板，他提議我倆一起去木行，挑選我喜歡的式樣。坐進他的皮卡，車內非常乾淨，給人有條有理的感覺。一路閒聊，才知他是卡洛斯的弟弟。

他們來自墨西哥 ，家有十個孩子，卡洛斯老大，菲力浦最小。父母和三個子女仍在家鄉，其餘七個孩子都移民加州 了。在眾多兄弟姊妹中，菲力浦對大哥格外敬重。當年大哥一馬當先，未滿二十便隻身來美國打天下，初始四處打零工，涉足過農業、食品加工業、建築業和服務業。他膽大心細，勤奮好學，省吃儉用存了一點錢之後，創辦了低投資的清潔公司。十多年踏踏實實，客戶從無到有，由於信譽好，業務漸漸擴大，光是貨車就從一輛增至三輛了。

卡洛斯站穩腳跟後，便幫助弟妹移民，菲力浦少年離開家鄉，在美國上完高中，故而英文非常流利。七個兄弟姊妹都在美國成家立業，除卡洛斯外，菲力浦其他三位哥哥分別做泥水匠、水管工和園藝，大姊夫砍樹、小姊夫專鋪地板，女眷有的保潔、有的照看孩子、有的照顧老人，每個人用自己的雙手打造更好的生活。此外，一家人相處和睦，居住在同一地區，平時互幫互助。

熟了以後，得知卡洛斯還指導弟妹理財，他已購置了三棟房子，自住一棟，兩棟出租，買的都是較為便宜的破舊房屋，家有現成的能工巧匠，你一錘我一斧的，房子便整修一新。弟妹步他後塵都買了住房，唯有菲力浦仍在努力向兄姊看齊。