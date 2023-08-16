美國買路錢 今昔差別大

我住的密西根州大激流城，離伊利諾州的芝加哥 不算遠，前些年我們開車就去玩過好幾次。別看地圖上兩地距離僅一百九十英里，通常三小時多便可抵達。但開這段高速公路要途徑三個州，先是密西根、再接印地安那、終達伊州 。而在進入印地安那和伊州時，汽車要繳費，才能通過那裡的收費站，所以又得耗時；遇上車多排隊，更要多花時間。

現代國家因為修建高速公路之開銷龐大，通常會向開車經過特定地區的司機收取少量費用（古稱「買路錢」），以彌補養路經費。美國也不例外，但收費一向低廉。

記得我們以前開車去芝加哥，所交的買路錢實在不多，幾乎不用抽出紙幣，只須掏出幾個硬幣即可過關。當時的收費站也簡陋，就是幾個無人看管的水泥崗亭，旁邊建造有一個頂部漏斗形的方形金屬箱。一旦司機向漏斗口扔進規定數量的錢幣，那根橫擋著的欄杆就會高高豎起。

某次，我因失手把一個二十五美分扔在地上，那欄杆遲遲不舉。我只好開門跨出，在撿錢時，忽然發現地上還散落著好多硬幣，一定是前面那些老美瀟灑拋幣不慎失手的遺留物。我趕緊把自己掉落的那枚硬幣扔進漏斗，欄杆這才豎起，於是輕踩油門，順利過關。

今年七月底，我和妻帶她那從上海來訪的妹妹一起去芝加哥遊玩，走的還是老路，又經過那三個熟悉的公路收費站。今非昔比，現在的崗亭窗門是不銹鋼及玻璃建造的，還有專人看守。那些漏斗口的金屬箱早已不見蹤影，取而代之的是好似加油站收費處的電子螢幕及信用卡 插口、錢幣投入口等裝置。只見沿途三個收費站的買路錢分別是：七點五元、六點六元和一點七元，當時覺得這三項費用漲得夠厲害。

回家翻出二○○六年開去芝加哥所記的流水帳，一算下來，發現過了十七年，途經同樣的道路，所繳買路錢分別漲了三到六倍！

雖說其絕對金額並不算高，開車人肯定都付得起，但其漲幅委實驚人。眼下，全美民眾還飽受通膨之煎熬，雖說近期已有明顯回落，但仍處於歷史高位，銀行利率也居高不下，股市為此亦不時擔心受怕。從我這回芝加哥旅遊所付買路錢的今昔對比，可見全美有些物價狀況，仍不容樂觀。