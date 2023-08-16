粉條在故鄉是家常菜，也是居家必備菜。記得小時候家裡的儲物室有一只大竹筐，裡面堆放著粉條。粉條粗細不一，有一厘米寬的寬粉、也有髮絲一般細的牛毛粉。

寬粉一般用來做火鍋或者燉菜，細粉則用來涼拌和煮湯。粉條又分為紅薯粉和土豆粉，紅薯粉呈褐色，土豆粉則偏白色。我更喜歡紅薯粉條，咬起來有嚼勁。火鍋或者燉菜裡的寬粉吸足了湯裡的油汁和佐料，那口感、那味道，才叫一個香。

寒冷的季節，一鍋熱湯麵裡，放一把粉條進去，湯即刻變得濃稠飽和。炒菜的時候，抓一把粉條進去，不一會兒就把原本稀稀拉拉的湯菜變得實實在在。蛋湯裡撒一把細牛毛粉，味道愈發濃郁。韭菜雞蛋 素餡的包子餃子 餡裡放一點切碎的粉條，包子吃起來更加津津有味。

從小吃慣粉條，便愛上了粉條，也從此離不開粉條。從未想過有朝一日餐桌上沒有了粉條，日子將會如何。

多年前，離開了吃粉條的故鄉，落腳加拿大東部的一座大學城。在唯一一間店面狹小的華人超市 ，尋找著心心念念的豆腐和粉條，結果失望而歸。三個多月後，從偏於一隅的大學城移居到西北部的愛德蒙頓市，聽說華人人口占總人口的五分之一，且在市中心有繁華的唐人街，華人超市林立，貨品充足應有盡有。

一個周末，全家興匆匆地乘公交車抵達唐人街，準備買久違了的豆腐和粉條。豆腐找著了，軟的、硬的，品種齊全，接著便開始尋找粉條。沿著貨架一排一排查找，一遍又一遍，遍尋不著。滿眼皆是各式米粉，查看組成成分，原材料皆為大米。失望之情溢於言表，丈夫說米粉米粉，顧名思義就是大米製成的粉啊！最後無奈買了一袋貌似粉條的米粉回家，果然口感味道與粉條迥然不同。

後來再去唐人街，便開始一家店一家店搜尋，終是未能找到真正的粉條。買了一種又一種的米粉回家嘗試，可想而知，煮過後軟塌塌黏糊糊的米粉根本無法涼拌；放在火鍋裡，不一會兒就化成了湯。有一次終於找到了一種米粉，確實經煮，但卻硬邦邦難以下嚥。千般嘗試後，終於發現米粉只適合做湯粉吃。

漸漸地，遺忘了記憶裡粉條的勁道和嚼勁，習慣了米粉的柔軟和滑溜。但也發現米粉的許多好處：無需咀嚼，隨著湯水直接滑進了胃裡，也更容易消化；配以各種佐料、蔥花和海鮮，味道鮮美無比。

一年多以後，再一次搬遷，超市貨架上擺放著各式各樣的粉條、綠豆粉、紅薯粉、土豆粉，琳瑯滿目。終於買到了夢寐以求的粉條，味蕾被激發出鄉愁的記憶，涼拌、火鍋、燉煮，一陣狂吃海塞，狠狠地飽餐一頓。

有了粉條，按理說米粉應該理所當然地被拋到腦後了。可是過了一段時日，突然饞米粉了。於是又買回了米粉，做了一碗鮮蝦米粉湯。當軟滑的米粉吸吸溜溜地滑進食道，終於明白，除了粉條，我也喜歡米粉的順滑綿軟。

從此往後，舉凡去華人超市，總會選擇一兩樣米粉，尤喜雲南米粉，加以鮮蝦、蔥花、紫菜，自製一碗過橋米線，亦是唇齒留香。於我，粉條和米粉，早已難分伯仲了。