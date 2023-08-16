我居住的華府 有超過一百七十五個各國大使館、大使官邸和國際文化中心，吸引了眾多移民 。華府周邊有中東、南美、印度、亞洲等各地食品超市，這些超市各具特色，一進去就像進了另一個世界。

剛來時，在外國超市看到台灣從未見過的食物品種，有的叫不出名字，有的似曾相識，卻和台灣的不太一樣。印象最深的是有一次在一家墨西哥食品超市見到仙人掌果子，和巴掌大的仙人掌葉子。

仙人掌果子有紅、綠兩色，外形像火龍果一樣，可當水果吃。可是，仙人掌葉子還帶了很多刺，怎麼能吃？怎麼吃？我一直很納悶。有一天，我問了一位喜歡美食的老饕朋友。

「可以吃呀！仙人掌葉做成沙拉最簡單。夏天吃，清涼爽口，還去火氣。」他說。

「怎麼做？你教教我。」

「買三四片仙人掌葉，除去刺，洗乾淨，切成小塊，開水煮熟後，撈出過涼水。水控乾，加入鹽、蒜末、生抽、辣油、麻油、花椒油等調料，攪拌均勻就成了。」老饕朋友不但會吃，還會教。

「你先試試看，覺得好吃，我再教你『青椒炒仙人掌』、『白灼仙人掌』，『仙人掌餃子 』的做法。」他接了一句。

「仙人掌葉還能做餃子？」我不只好奇還驚異。

「能！味道你絕對沒嘗過，有興趣，改天我再教你。」老饕朋友信誓旦旦地說。

我照他說的做了一道「仙人掌沙拉」，吃完覺得不錯。有了這次經驗，我把逛食品超市當探險，看到奇怪食物就追根究柢，什麼名稱？怎麼吃？弄個清楚。

台灣是香蕉王國，香蕉外銷日本支持經濟。有次我在中南美洲食品超市看到有賣「香蕉花」的，覺得很奇怪。香蕉花在台灣的香蕉樹上見過，一把把的香蕉，卻從沒見過有賣香蕉花。我帶著好奇心又去問了老饕朋友，他說：「能吃，還有很高的營養價值、美味，保證你吃過還想再吃。」

「可以做什麼菜？」我問。

「你吃辣嗎？」

「還可以。」

「那好！我教你做一道『辣炒香蕉花』。把香蕉花外層葉子剝掉，裡面嫩的部分切絲，熱水加鹽煮開放進去，煮幾分鐘去澀味。炒鍋放油加熱，倒入肉絲爆香，加入準備好的香蕉花、小米椒和蔥、薑、蒜等調味料，快炒三分鐘即可起鍋。」他解釋地很詳細。

我照他說的做了一次。果然，從沒嘗過的滋味，好吃。

美國食品超市的茄子跟台灣產的大不相同，台灣都是紫紅色，長條型，這裡有胖嘟嘟像棒球的、圓滾滾像乒乓球的，還有白色、紫色，半紫半白、白紫條紋的。我買了幾個圓胖的，做了一盤魚香茄子，吃起來和台灣茄子沒差別。

人生不過短短數十寒暑，華府難得聚集各國移民，我要秉持冒險精神，不能只吃那幾樣熟悉的，也要嘗嘗珍稀異果。