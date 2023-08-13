每次去二兒子家時，我們的孫女和孫子都要聽爺爺說床邊故事。爺爺的故事包羅萬象，有歷史人物、民間傳說、神話等等，為了引起兩個小傢伙的興趣，爺爺會「舊瓶裝新酒」，把故事中次要人物的名字，用他們較熟悉的英文名字取代。

有一晚，爺爺跟兩位乖孫講，宋朝司馬光「破缸救友」的故事。依照慣例，姊弟倆紛紛給司馬光的小朋友取了一大堆名字，其中也包括他倆的名字盧卡斯和莉莉。爺爺講著講著，一時興起就說，「盧卡斯不小心掉到水缸裡…」小孫子表情突然變了，先是背著身子，滿臉不高興，接著兩眼泛紅，快要哭出來。

在我告知這情況之後，爺爺趕緊說他記錯了，應該是叫另外一個名字的小朋友，一不留神掉到水缸裡。小傢伙聽了之後，才慢慢地恢復平日的笑容。

這讓我想起，二兒子當年要上幼稚園之前的一樁舊事。有一天，我和他一起看英國著名兒童作家瑪格莉特·懷絲·布朗的「逃家小兔」。我一邊翻著，一邊念著故事中的兔寶寶想盡各種法子，要逃離媽媽身邊，兔媽媽總是會想法子找到牠；看到小兔兔躲在一堆花叢裡，探頭往外看，期盼媽媽的那張圖片時，我警覺到兒子緊緊地挨著我，好像很傷心，不知道是為這隻兔子擔心，還是怕兔媽媽找不到牠的寶寶。

我馬上一邊摟著兒子，一邊跟他說：「不怕不怕，兔媽媽一定會找到兔寶寶的。」

從二兒子和孫子的經驗中，我在想，我應該和他們一樣，也曾經擁有過一顆非常敏感的「小小心靈」。只是不知道在何時，我早已把它遺落在時光隧道的某一個角落。