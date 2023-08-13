趁著這次回台，老同學們特別召開了時隔二十五年的小學同學會。我既欣喜雀躍又緊張好奇，腳踩運動鞋手中提著一雙低跟鞋，以便隨時應變更換。

在月台上迎來的是依然美艷動人的小學班長，她為了引導南北歸來的遊子，特別製作了一大張歡迎海報。出了車站，等候在轎車旁的是童年的鄰居，依然熱情高亢。

幾十年不見，為了識別彼此，熱心的女同學特別訂製了名牌。對應詩人賀知章的「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰，為恐相見不相識，先掛名牌搶呼誰。」何姓會長慷慨大方，堅持開放庭院並烹調豐盛菜餚，免費招待我們四十八人。

大家都已到了含飴弄孫的七十熟齡，男生多頭髮稀疏斑白、小腹微凸，但仍然意氣風發、幽默調皮。女生有人體態豐腴圓潤，但還可捕捉到小學時代的談吐形貌，雖有風霜皺紋，但笑顏不減風韻猶存。

最令人感動的是，有人雖中風 行動不便，仍拄著拐杖從北部趕來準時參加。也有人步入糊塗失智 ，一再重複宣揚他兒孫的傑出成就，雖然語無倫次，但還是勇敢出席聚會，並且從他記憶深處叫出了幾個童年玩伴的名字。看來這位當年優秀的醫生同學，仍牢牢記住這群和他一起捉迷藏、騎馬打仗的同學。

最有趣的是，有男生大膽坦承當年對女班長的嫉妒和怨恨，而女班長終於逮出六十年前暗中從山坡上向她丟石頭、惡意攻擊她的一群臭男生；當年女班長因為被霸凌 而羞於向訓導處舉報，如今得知了真兇，但也只能「歷盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」了。

有人說參加同學會有兩個收穫：一是使人返老還童，二是讓人止痛療傷。我們相互向當年心儀喜愛的男女同學大膽道出童年的欽慕和艷羨；想當年或是「愛你在心口難開？」或是「真希望我就是你！」欣慰的是，如今我們真的是達到了從心所欲而不踰矩，我口說我心的清明自在境界。

事業上的成就和人世的風華會隨著時光而消逝，但童年的好友、純摯的回憶和成長的陪伴，卻如珍藏的美酒瓊漿，愈沉愈香、雋永迷人。只有小學同學記得自己當年可愛純真的模樣，感謝彼此是生命中最美的見證人。