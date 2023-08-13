大女兒讀幼稚園時，我服務的公司舉辦兒童著色比賽，我拿一張圖片回家給她試一試，沒想到她竟贏得三歲至五歲組的第一名。獎品是布絨玩具動物，太太帶著女兒來公司領獎，人事總監亦是我的老闆，送給女兒一隻迪士尼 的布魯托狗。驚喜的小ㄚ頭緊緊抱著比她高一截的布魯托，左搖右晃，笑得合不攏嘴。

幾年後，物換星移，我到另一家公司擔任人事主管。時值四月初春，充滿濃濃的復活節 氣氛，令我想起當年包括女兒在內的小小優勝者們的喜悅童顏。

當時任職的公司從未舉行過類似的員工活動，於是我就依樣畫葫蘆舉辦了兒童著色比賽。凡是員工的兒女、孫子女和姪甥，皆可依年齡參加三歲至五歲、六歲至八歲、或是九歲至十歲組的比賽。

我的團隊上網瀏覽了各式各樣與復活節彩蛋、兔子等有關的著色圖片，為各個年齡組選擇合適的圖案，下載後用文書軟體在圖片下方加上個人資料欄，讓參賽者填寫。

三種圖片各列印一百多張，以供員工領取。活動推出後反應熱烈，我們還加印一些圖片。兩個星期後截止收件，成堆的作品令大家興奮不已。

作品的評分程序可是大費周章。人事部同仁全體動員，將收到的圖片按年齡組別陳列在會議室的大桌子上，並用白紙將每張圖片下方的姓氏、與員工的親屬關係及員工名字等資訊蓋住，只露出兒童的名字和年齡。這樣一來，擔任評審的部門經理們才能客觀地欣賞每張作品並打分數。

客串評審的經理們，手持計分表，緩緩繞著桌子走，看著一張張的天真塗鴉，不時會心一笑。結果出爐後，請每位得獎的小朋友來公司領獎是活動的高潮。總經理親自頒獎，並和得獎兒童及其親屬員工合照，歡樂的氣氛沾染了現場每個人。

接下來我們把所有參賽的作品張貼在員工區域的牆壁上一個月，增添童玩色彩，也紓解工作場所的緊繃氣息。

光陰似箭，二十年後，當年得獎的小ㄚ頭如今已是亭亭玉立的少女、職場新鮮人。不變的是，那隻毛絨絨的布魯托玩具狗，依然完好無瑕地趴在玄關的一角，用一雙大眼睛和憨厚的面孔，目送整日忙碌進進出出的我們。