前些日子看到一個視頻，問我們家鄉人最近都在吃什麼？結果早餐、中餐、晚餐全部是空心菜梗子的圖片在重複播放。我看得哈哈大笑，不過一點也不覺得誇張。

我們家鄉的百姓對空心菜梗子的熱愛是刻進骨子裡的，夏天沒有一頓飯裡可以缺少的。猶如我，即便飄洋過海相隔千山萬水，仍然深深地思念著空心菜。

空心菜又稱通菜、壅菜、甕菜、應菜、籐菜等。我們家鄉最廣為人知的俗稱是壅菜， 夏天每家每戶都吃，一到吃飯時間，空氣裡都是空心菜獨有的味道。

我們家鄉做空心菜獨具一格，一般葉子和梗子分開，葉子清炒，梗子撕碎放蒜末、辣椒和醋一起爆炒，再加一點豆豉，爽脆感極佳。講究或是條件好的人家，還會添些米酒和肉絲，這一下檔次提高，成為美味佳餚。便宜的空心菜做成了截然不同的兩道菜，在物質缺乏的年代，空心菜極大地豐富了我們的餐桌。

我愛吃空心菜梗，葉子無感，只要有菜梗，我可以不需要其他任何菜餚，天天吃、月月吃，從不厭煩。家鄉的夏天炎熱漫長，空心菜消暑下飯。

空心菜葉梗分開，雖然簡單，但是繁瑣細緻又耗時，這工作自然就落到了放暑假的孩子們頭上。每天挑空心菜是我們幼時必做的暑假作業。空心菜的汁水沾上手無法輕易洗掉，我曾經為此非常苦惱，要知道那時是期盼塗指甲油愛美的年紀。

有一次發現，如果菜梗子不撕，用刀切成小圓圈狀來炒，味道一樣好。減少撕扯空心菜梗，至少指頭指甲變黑問題解決了一半。我猶如哥倫布發現新大陸一般興奮，還告訴身邊的朋友。後來隨著經濟發展，空心菜依然便宜，菜市場卻已經有挑好的梗子另賣，算是徹底解決了我的問題。

再後來我去廣東沿海，那邊的習俗是空心菜葉子和梗子一起炒，椒絲腐乳通菜也是他們的名菜；偶爾也見加牛肉一起炒，我卻十分不習慣，感覺空心菜原有的美味沒了。廣東的空心菜分綠梗和白梗，但這兩種梗似乎都沒有我家鄉空心菜爽脆。

到了美國南部鄉下，唯一的中國超市夏季時偶爾賣空心菜，經常的價格是五點九九元一磅。我望「菜」興嘆，看到特價三點九九元才趕緊買了，卻發現梗子細小，若分開做味道也不好，只有連著葉子一起炒了，吃的時候腦海裡浮現的，依然是那冒著辣氣嗆得流眼淚的家鄉空心菜梗子。

今年夏天，在華人超市 看到一種白梗通心菜，和我們家鄉的品種類似，而且正在特價。我毫不猶豫買了兩大包，回來細細地葉梗分離，炒上一盤梗子大快朵頤。朋友取笑我這激動的樣子，還以為吃到了山珍海味。

洗碗時，我看著因挑空心菜而被其汁水染黑的手指甲，居然沒有幼時厭惡的感覺。空心菜白色和紫色的花朵，在我們枯燥的童年，艷麗了時光。