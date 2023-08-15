歐洲與非洲之間夾有一個地中海，海中最大島嶼是義大利 最南端的西西里島。此島自古以來就受到鄰近國家占領，希臘、羅馬、拜占庭、諾曼、阿拉伯人，人來人往好像菜市場一樣，力量強的多占幾年，力量小的少占幾年，所以西西里島上的人種膚色比較黑些，與義大利明顯有所不同。

我注意到公寓住家的小陽台多半種有花草，利用花草來裝飾自己的房舍及花園，在春暖花開季節時變得更有生氣。

西西里的花盆裝飾色彩更為鮮豔，可以看到很多一對對上釉的陶瓷男女頭像。這種男女人頭陶瓷本身已經是濃妝豔抹五彩繽紛，頭上還有精緻皇冠，用來種花草肯定是有特別的原因。

經過多方查證，得到一個意想不到的答案，這些人頭花盆稱為摩爾人的頭(Teste di Moro) ，有關於歐、非異族一對年輕男女之間，一個充滿愛情、暴力、血腥、幻想的故事。

在十一世紀初，阿拉伯(又稱摩爾) 人從北非渡地中海入侵並占領西西里後，島嶼北部最大城市巴勒莫城，有一位喜愛在陽台種花的美麗女郎，剛好被一位路過的摩爾俊男邂逅相遇，俊男見美女情不自禁發動追戀，美女被俊男的深情款款而打動。

正當女郎被愛情沖昏頭之際，陰錯陽差發現這個俊男已經有了妻女，不久就要遠離自已回到北非的家鄉，這位美女妒火中燒變成巫婆，將摩爾俊男的頭顱砍下，曬乾後將頭顱挖空，放在陶瓷盤上加上土壤種上紫羅蘭植物，放在陽台日夜對著再也不會遠離自己的情人哭泣。

奇怪的事逐漸發生，這個人頭骨花盆裡的植物竟然特別茂盛，周圍鄰居羨慕不已，紛紛仿效製造大小類似的陶瓷器花盆。

經過一千多年演變後，如今已有女性頭像陶瓷花盆在商店成對出售；男性頭像呈北非蓄鬍的阿拉伯面孔，女性頭像卻是白皙臉頰配上血紅唇膏，頭上皇冠加頂，不論男女面部皆化著濃妝。觀光 客的眼光不可能會買這類花盆回家放在陽台，一定會嚇到左右鄰居，只要心裡記得西西里島有這麼一種頭顱花盆就好，看起來很美麗但內容卻不敢想像。

同時要讓各位俊男記住，西西里島的漂亮妹妹少惹為妙，有前車之鑑呢！