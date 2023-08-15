我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

優步的體驗

禾清

自從生活中出現了優步(Uber)後，不僅為出行帶來很大方便，也為社會創造很多工作機會。我常常搭乘優步，有一些搭乘經歷留下深刻印象。

比如有一位滿頭銀髮的白人司機非常健談，一路和我分享他的幸福生活，孩子們長大成人以後，都結婚搬出去住了，但是常常回來看望他，或者共度節日。退休以後，他當優步司機不僅因為自己喜歡開車到處玩，還可以和乘客聊天，他的熱情洋溢和幸福極富感染力，也讓短暫的旅途充滿歡笑聲。

一個星期五傍晚，可能因為周末交通堵塞，我下班後怎麼也等不到回家的巴士，不得已叫了優步。這位優步司機是一位印度裔的年輕女孩，閒聊時得知她是谷歌的程序員，周末下班後開優步，每個星期把開優步一天的收入捐獻給非營利組織。我心中不禁讚歎： 年輕就是好啊！一份工作之餘還有精力做第二份工作，並且滿懷奉獻精神，簡直就是最美優步司機！

前兩天我叫了優步去機場，年邁的父母送我到路邊等候。這是一輛白色的福特小轎車，司機是一位阿拉伯裔小伙子，他幫忙把行李放進後車廂，我坐上後座後，他開車到前面調轉車子回頭，並體貼地將後座窗戶搖下，這樣年邁的父母可以看到我向他們揮手致意，這個舉動讓我既開心又感動。

一路上這位司機播放著輕柔的音樂，我們沒有交流，於是我開始四處觀察，只見車內非常乾淨整潔，後座的中間座位改裝成一個小檯子，上面放著一瓶消毒洗手液和一瓶護膚液，還放了一大包嬰兒濕巾。兩邊的後車門上各放著一瓶飲用水和一盒口香糖，司機的座位背面放了一桶可以抽取使用的紙巾，而副駕背面則掛著兩個充電器，方便乘客充電。

短短半個多小時的車程中，小伙子一直沉默不語，但是他為乘客提供的各種方便，把優步的服務盡可能地深入細緻，讓車內小小的空間變得溫馨美好，讓我真切地感受到了他對乘客的悉心照顧。他對工作的盡心盡力不僅讓乘客擁有愉快的旅途，同時也讓自己享受工作時的美好，完美雙贏。

我好像突然理解為什麼人們常說「細節決定成敗」，細節流露出人品，而人品常常影響人的發展和方向。即使是一份平凡的工作，滿懷熱誠地做到盡善盡美，追求卓越可見一斑。

老子曾說：「天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。」 能夠把優步做到星級服務的人，未來可期。

退休 印度 谷歌

上一則

夏夜裡的虎姑婆

下一則

馬克思幽靈

延伸閱讀

華裔魔術師李凱文 驚豔美國達人秀

華裔魔術師李凱文 驚豔美國達人秀
回憶兩位支邊老同學

回憶兩位支邊老同學
強化搭乘安全 芝Uber啟動錄音功能

強化搭乘安全 芝Uber啟動錄音功能
洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

熱門新聞

大家樂、大快活、美心

2023-08-11 02:00
董承濂∕圖

天秤座（上）

2023-08-10 02:02
黛安∕圖

白相人（上）

2023-08-12 02:02
在作家林海音的女兒夏祖麗於聖荷西的寓所，一次歡樂的相聚。左起：吳玲瑤夫婿陳漢平、吳玲瑤、作者黃美惠、作家張至璋及夏祖麗夫婦。（黃美惠∕提供）

淚中帶笑憶玲瑤

2023-08-14 02:02
國內製造，僅限美國地區發行的麥當勞快樂餐史努比公仔。（圖：作者赫連擁提供）

滿城盡是史努比

2023-08-12 02:00
黛安∕圖

白相人（下）

2023-08-13 02:02

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現