我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

美國警示簡訊

艾利克

剛到美國時，便把手機號碼換成當地門號，換完號碼後發現一個特別的現象，就是當地發生犯罪或天災時，手機就會開始震動並收到警示簡訊。

與台灣不同的是，台灣的警示簡訊大多是地震通知，而在美國，我收過的警示簡訊內容大部分是綁架、搶劫、槍戰等犯罪警示，少部分是暴風雪或龍捲風等天災通知。由於我居住的城市治安不是太好，收到犯罪簡訊的通知也算是滿頻繁的。簡訊的內容通常是描述犯罪者的性別、種族、外貌與服裝，讓民眾能迅速辨別犯罪者，確保自己的安全。

記得一次期中考結束後，準備與同學到學校附近的保齡球館大顯身手。路途中，我跟同學的手機突然響起來，打開來後收到一封訊息，內容是保齡球館的那條路上，有一名穿著藍色上衣的白人男性在揮舞著槍枝，請民眾遠離那條路。讀完這封訊息後，我跟同學只好取消去保齡球館，回家休息。

當然，平時有學生遭遇搶劫時，學校也會發送訊息到學生的信箱，但整體來說，我收到的警示簡訊通知頻率，比來自學校的訊息要來得高，換個角度來看，學校周圍的治安比起其他區域還是相對安全得多，或許跟平時有警車巡邏有關。

另外一次，有一天我在家裡寫作業，突然間有幾聲爆炸聲響，一開始以為是附近居民放煙火，五分鐘後就收到警示簡訊，原來是剛才在住家附近有兩台車疑似行車糾紛衝突，邊開車邊沿街互射，就像是小型的槍戰，我跟室友冒出一身冷汗，因為我們原本還想出門買晚餐，最後只好打開手機點外賣。

我也曾詢問過住在房租相對貴的社區同學，他們雖然也會收到警示簡訊，但犯罪地點通常離他們區域很遠，看來房租越高、治安越好的這個情況，在美國是不爭的事實啊！對於預算有限的學生來說，只能盡量選擇相對安全的區域，稍微觀察周遭情況，危險的區域不要去，確保自己的人身安全才是最重要的事。

預算 暴風雪 地震

上一則

佛州親情行

下一則

本周氣象

延伸閱讀

拜登限制對中敏感科技投資後 美國防部設AI工作組

拜登限制對中敏感科技投資後 美國防部設AI工作組
旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服
中國破獲美國中情局間諜案 軍工集團曾姓人員已被法辦

中國破獲美國中情局間諜案 軍工集團曾姓人員已被法辦
伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁

伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁

熱門新聞

西貢鐵拳（西貢實為芽莊），1975年。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）

2023-08-06 02:02
1975年5月美軍從龍鎮撤離越南戰場。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）

2023-08-07 02:02
董承濂∕圖

天秤座（上）

2023-08-10 02:02

假如有多一張機票

2023-08-07 02:01

唉呀！沒帶護照

2023-08-09 02:00

彼此的貴人

2023-08-06 02:00

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉