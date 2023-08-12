剛到美國時，便把手機號碼換成當地門號，換完號碼後發現一個特別的現象，就是當地發生犯罪或天災時，手機就會開始震動並收到警示簡訊。

與台灣不同的是，台灣的警示簡訊大多是地震 通知，而在美國，我收過的警示簡訊內容大部分是綁架、搶劫、槍戰等犯罪警示，少部分是暴風雪 或龍捲風等天災通知。由於我居住的城市治安不是太好，收到犯罪簡訊的通知也算是滿頻繁的。簡訊的內容通常是描述犯罪者的性別、種族、外貌與服裝，讓民眾能迅速辨別犯罪者，確保自己的安全。

記得一次期中考結束後，準備與同學到學校附近的保齡球館大顯身手。路途中，我跟同學的手機突然響起來，打開來後收到一封訊息，內容是保齡球館的那條路上，有一名穿著藍色上衣的白人男性在揮舞著槍枝，請民眾遠離那條路。讀完這封訊息後，我跟同學只好取消去保齡球館，回家休息。

當然，平時有學生遭遇搶劫時，學校也會發送訊息到學生的信箱，但整體來說，我收到的警示簡訊通知頻率，比來自學校的訊息要來得高，換個角度來看，學校周圍的治安比起其他區域還是相對安全得多，或許跟平時有警車巡邏有關。

另外一次，有一天我在家裡寫作業，突然間有幾聲爆炸聲響，一開始以為是附近居民放煙火，五分鐘後就收到警示簡訊，原來是剛才在住家附近有兩台車疑似行車糾紛衝突，邊開車邊沿街互射，就像是小型的槍戰，我跟室友冒出一身冷汗，因為我們原本還想出門買晚餐，最後只好打開手機點外賣。

我也曾詢問過住在房租相對貴的社區同學，他們雖然也會收到警示簡訊，但犯罪地點通常離他們區域很遠，看來房租越高、治安越好的這個情況，在美國是不爭的事實啊！對於預算 有限的學生來說，只能盡量選擇相對安全的區域，稍微觀察周遭情況，危險的區域不要去，確保自己的人身安全才是最重要的事。