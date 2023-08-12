自從二○一九年疫情 開始後，我就沒去過佛羅里達了，以往每年我們總會去一兩次，因為女兒家住在聖彼得堡，老伴妹妹家住在奧蘭多附近，都在佛羅里達中部，相距只有兩個多小時車程，我們去是一舉兩得；至於佛州 的知名遊樂場、早年已去過多次，就不再光顧了，現在去佛州都是親情相聚。

今年疫情趨緩，我從二月就打算南下，但因各種雜務始終不能成行，女兒知道我們喜歡她們家樹上成熟的芒果，看我們遲遲不去，就說要寄些來，被我制止，因為從前寄來的不僅有的已爛，而且郵費太貴。最近女兒說，芒果的季節已近尾聲，再不去就沒了，才和老伴決定南下。因為女兒、女婿是遠距在家的上班族，我們第二天吃完早飯，就帶了女兒準備好的芒果，去老伴妹妹家。

她們也是退休 族，住在三十多英畝、自稱是「沼澤居」的林中。妹妹曾是小學行政主管，退休後就以開闢園林，種植各種蔬果為樂。妹夫年輕時以造賽艇為業，中年經營木材生意，老了賣了木材廠退休，但在家旁蓋了個龐然大物的工作坊，他不論寒暑，每天七點多就去工作坊，弄到五點才回家。基於他對機械設備的專長，為附近一帶修理不好的機械疑難雜症解決問題，雖主要是興趣，但也順便賺些外快。因他的機械使用維修能力，所以她們家的整地、割草、修樹都是專業工程人用的重機械，把那一大片叢林整理得像一座公園。

每次見面，他都會提醒我一定要維持動手動腦，不然人很快就會垮下來，我也告訴他，我仍在以整理園林為體力運動，寫雜文為腦力運作，以彼此互勉。

姊妹見面當然家常、往事，有說不完的話，我可插不進嘴。因老伴怕熱，上午就我和她妹妹去摘自種的瓜、豆、番茄等蔬菜，她拿回去清洗、準備午餐時，我就獨自在園中徜徉，欣賞各類和喬治亞不同的植物和鳥類，很有又得浮生半日閒的怡然自得。

女兒家在聖彼得堡南端的半島區，家家後院都有碼頭停了各類遊艇，她家只有最小的四人座帆船。但有個我稱之為室外大澡盆的游泳池，因為從這頭到那頭，我只要划三五下就到了，所以只能在裡面撲通，不能算游泳。我已多年沒下過水了，沒想到這次竟只撲通幾下就累了，真是用進廢退，多半時間躺在池邊棕櫚樹影下看藍天白雲，也自覺有些像人家海灘度假就是了。

女兒陪我們去一家她們常去的海鮮餐館，選了窗邊位置、看海景伴美食，這家菜的烹調和呈現都很有新意，如一條炸魚，不是平躺，而是彎曲立著，嘴巴張得大大的，就如活魚游來要吞下釣餌的樣子，美國餐館端上有頭有尾整條魚的，這還是第一次看到。

另一家特色餐館是只有星期天才提供早午餐，因生意好，不早兩天就訂不到位。餐廳很大，南北兩面沒牆敞開，中間以矮牆分區，沒有冷氣，只靠各式風扇，在這陽光州的大夏天也出乎我們意料，好在房頂很高，很寬敞，也還不算太熱。來的食客都是年輕時髦，人高馬大的俊男美女，打破我們認為佛羅里達應是老人遍布的刻板印象。

回家前一天的下午，父女兩人用可拉伸到二十五尺長的採摘竿，把那樹上殘餘的芒果，搜刮個一乾二淨，她們的芒果季算是徹底結束了。

此行帶了妹妹家的瓜、豆，女兒家的芒果和滿滿的親情，愉快歸來。