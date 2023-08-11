獨倚欄杆，看斜陽西沉，天際一片霞光，大海裡出現一道瑟瑟紅波。日落時分收到故鄉朋友的問候：「早上好」，提醒我大洋此岸一天即將結束，而海的那一頭是新的一天開始。

疫情將蠢蠢欲動的身心困住了，但渴望看世界的情懷一直在，當孩子們幫我訂了海上四日豪華郵輪 遊，作為母親節 和我生日的禮物，並讓大學剛畢業的女兒陪我同行時，我興奮且感激。

周一早上九點多鐘，坐阿拉斯加航班到達洛杉磯，出機場後女兒叫車到達郵輪港口。

雖然郵輪票上寫著四點登船，但是附近沒有任何歇腳處，上前詢問工作人員是否可以提早登船？工作人員說沒問題。於是排隊，拍照檢查身分與護照，因為興奮，居然忘記與船合影，就上了船。

註冊後，接受船上安全知識的學習，然後就可以自由活動了。規定入住的時間是下午四點，在這以前，我們只能四處溜達。登上頂樓露天甲板，那裡有巨大的游泳池和水上樂園，旁邊有墨西哥餐廳，想吃多少就拿多少，坐在躺椅上吃飯休息。

四點鐘，終於入住預定的房間。這一周，我將置身在加勒比海皇家大郵輪世界裡，將忙碌的心身放慢，享受孩子們給我那分深愛。

啟航了，這艘加勒比海大郵輪緩緩地駛出港口，走到陽台上，看著船尾處護航的海警船急促駛過我們的大郵輪，到達出海口的燈塔，便折了回去。這四天我要漂在茫茫的大海裡，在船上吃喝玩樂，體驗不同的生活方式。我們母女倆住在有陽台的房間，寬敞舒適，走到陽台，大海就在腳下蕩漾；去甲板上，五月的海風吹在臉頰上，刺痛皮膚，到了晚間，才發現皮膚有點火辣辣。

身處海上，沒有嚴重的暈船反應，只是感覺胃有點難受，有種似餓又過飽的壓迫感。晚間躺在床上，郵輪的晃蕩、新奇的興奮，加上喝了咖啡，一宿難眠。

海浪陣陣，人在甲板上或在房間裡會有東搖西晃的感覺，唯有此時，才明白自己身在大海的郵輪上。晚間，看露天甲板的泳池邊上燈光如晝，夢幻般場景呈現，隨後觀看溜冰場裡的音樂劇，舞者們用高超的溜冰技術和優美的舞姿，將「音樂是人類靈魂」的主題演繹得淋漓盡致，贏得觀眾掌聲不斷。

船上生活心情放鬆，我和女兒一起獵奇。去甲板上攀岩，爬到一半，感覺腳下輕飄飄如踩棉花，於是放棄攀登，縱身一躍，跳離岩壁，落到地上。這樣的娛樂活動有安全防範，心裡沒有負擔，但明顯感到力不從心了。

女兒看他人衝浪，羨慕之際也登記排隊，準備挑戰，可試了兩次，人造水流湍急，身體不受控制，跌倒爬起，再跌倒，最後放棄。

晚間著正裝出席付費晚餐；飯後，陪女兒在寒風中看露天電影，借了毛毯，依然冷得發抖，無奈之下半途回屋。最後靜坐陽台的椅子上，隨著郵輪的波動，望皎皎空中孤月暈輪，波光粼粼中，一片清冷，不禁低吟：「海上明月共潮生」。