女兒知道我愛蒔花弄草，在我決定住進一家公寓養老時，特地為我挑選了一間帶陽台的房間。那陽台大小適中，陽光充足，空氣流通，還真是個居家養花者十分中意的小天地。

我也確實是醉心於花草，遷入新居沒幾天，便著手構建起自己的陽台小花園來。先是把原有的十幾盆花按其造型特點和生長要求擺放；又陸續從花店買一些合意的品種回來補充。經過大約半年的培育調理，錯落有致的滿陽台花卉經陽光一照、微風一吹，就已是流光溢彩，香氣襲人了。

可喜的是，如此順當的開局，還只是我愉快的公寓生活一段序曲，其後，我還享受到了好些未曾預料到的養花之樂。

就說陽台一角的那棵橘子樹吧！那是我女兒的朋友送我的喬遷賀儀，我非常珍惜；剪枝、施肥、澆水樣樣精心，每次走進陽台都會多看它幾眼，生怕它有什麼不適；它也似有知恩圖報之心，經過春暖花開，竟在次年的秋天就有了金黃的小桔子掛滿枝頭。摘下一顆嘗嘗，甜甜的滋味直沁心脾，這是我此生第一次吃到自己培育出來的果實，那種自食其力的樂趣，遠非坐享他人的勞動成果可比，讓我拿著小橘子左看右看自我陶醉了好一陣子。

另一種樂趣，緣於我扦插的一盆四季海棠。那海棠長得枝繁葉茂，煞是喜人，特別是它開出一簇簇紅艷艷的小花，酷似一把把撐開的小傘，層層疊疊，引得鄰居朋友常來我家觀賞。我看他們如此喜愛，便剪下好多枝子送給他們回家扦插；不料這種簡單易行的繁殖方法很快就在公寓裡傳開，不到三年功夫，四季海棠的美麗花朵便在很多鄰里的家中競相綻放，醞釀出這個曾經激發出很多文人靈感的花仙另一番詩意。沉浸在如此美好的氛圍之中，我心裡總是美滋滋的，那是一種與眾同樂的快意。

最讓我心動的那種快樂，出現在我坐在陽台小花園裡一一清點各種花卉之時。看著它們有的枝葉亭亭，隨著陣陣清風悠然搖曳，有的鮮花朵朵，在明媚的陽光下一展芳容；它們都是我親手撫養起來的孩子，我們朝朝相依、暮暮相伴，日子久了，彼此之間便隱然有了心靈上的溝通。

枝葉搖曳，那是翩翩起舞；花兒盛開，那是笑臉相迎。他們是在以一種無言的歡欣來與我共度一段美好的時光。此時，我似乎有了些醉意，會情不自禁地以一種深切的母愛對它們說，「寶貝們，我愛你們！你們讓我的晚年生活變得多姿多彩，讓我每天都過得又充實又愉快，我打心底感謝你們。」

值得一提的是，這種醉意讓我恍然覺得，北宋詩人林逋隱居杭州孤山以梅為妻、以鶴為子的故事絕對是真實的，因為每一個將自己與大自然完全融合的人，都可能具有一種和林逋相似的心態。