三個女人一台戲，七個女人聚在一起就更熱鬧了，從髮型到時裝、美食、度假、子女教育 到與老公相處，大夥兒正說得興高采烈，麗莎突然冒出一句：「我昨天看了我的癌症 專科醫師。」片刻沉默後，大家關心地問她：「一切還好嗎？」麗莎笑著說：「例行檢查，我的醫生還恭喜我，從癌症治療完到現在已經滿十年了」。

麗莎在十年前診斷為乳腺癌，手術後正在化療時，她先生被診斷出鼻咽癌。自己尚未痊癒，又忙著照顧她先生，但她先生與病魔奮戰了兩年後過世。自身的病痛及先生的病逝，這雙重打擊並沒有擊敗她，她在痊癒後，積極投入美國防癌協會的志工行列，成立乳癌癌友會，從幫助癌友找醫生、接送癌友接受治療、充當英文翻譯，並以親身的經歷來鼓勵支持癌友們對抗病魔。

這時莉莉也加入說：「我也離五年生存率不遠了」。我最初認識莉莉時，只知道她學識豐富、聰明幹練、積極進取，任高管職位，是位事業有成的女強人。

後來才知道莉莉高中畢業後，家人無意讓她繼續升學 。在莉莉的堅持下，終於同意她來美上大學，但學雜費一律自理。莉莉自己半工半讀完成了碩士學位，畢業後在美找到一份穩定工作，並自己努力晉升到管理階層。

多年前，妹妹罹患了大腸癌，她立即將居住於南美洲、醫療資源相對有限的妹妹接到自己家中，為妹妹安排醫生，手術及放射線治療，前後的照顧也完全承擔下來。

很不幸，妹妹的癌症數年後復發及轉移，當時莉莉正奉派在國外工作，她毅然放棄了高薪工作，回到美國照顧妹妹，陪她走完生命最後艱難的時光。

但是送走妹妹後不久，發現自己右乳乳腺癌，治療後又發現左邊乳腺癌。她輕描淡寫地敘述著自己如何面對及治療的過程，似乎只是雲淡風輕的經歷。我心中暗自佩服這位堅毅的女人。

現在莉莉減少工作時間，放鬆悠閒下來，並且積極參與社區志工活動，到世界各地旅遊，人生依舊精彩。

聽了她們的親身經歷後，意識到原來罹患癌症並非是生命的停止鍵，找到可以信賴的醫療團隊、正視自己的負面情緒、學習接納和共存、積極配合治療，當突破生命困境的念頭出現時，便會露出曙光。