吹著夏日的風，站在城市的上空，可以觸摸紐約的天際線。登高望遠，看一切都順眼，青山自青山，白雲自白雲，藍天藍得溫柔，我的心情美不勝收。

海外求學又一輪春夏。漫長的暑假，需要放下顧慮，去天高雲淡的地方透透氣，摘下口罩，意味著打開一道禁閉的門，重新去感知世界，與城市建立一種信任、重拾生活的信心。當我登上哈德遜廣場的頂樓時，一種浮力感讓我很亢奮，又有點飄飄然。位於曼哈頓 中城，擁有西半球最高的室外觀景台，一塊向外凸出的三角形露天平台，像城市之翼，帶著前瞻性的視野，讓我閱讀變化中的紐約。

居高臨下，令人望而生畏，然而將目光拉遠，又感到心曠神怡。聆聽城市的風聲，沿著玻璃幕牆的四周走，可以鳥瞰曼哈頓全景；寬闊的哈德遜河，將紐約州 分成兩岸，一邊都市風光，一邊田園風光。

一幢幢摩天大樓，驕傲地冒出城市表面，似乎仰視或俯視，都不能等閒視之。繁忙的街道與車流，穿行在鱗次櫛比的建築群中，傳遞著都市的冷與暖。

遠觀下的曼哈頓變得平靜、有序、親切，有著都市最初的樣子；依稀可見的行人，變成一個個小不點，微不足道，卻撐起都市的繁華。昨天的我，以及明天的我，都將是這群被圈定在生活中匆匆行走的人，念及此，不由一笑，高高在上的人並沒有與眾不同。

河的對岸屬於紐約其餘的四個區，也有我的小小落腳點，看不見但我能感覺到，它就在那裡，在白雲之下的綠蔭中間，住著一戶尋常人家。天高地遠，整個城市沉浸在雲卷雲舒的地平線，顯得安逸平和。距離感弱化了現實的骨感，大風大浪的紐約，也有清新脫俗的一面。

觀光 的人群裡，有一位小女孩過生日，她大約八九歲，一身民族風打扮，非常可愛。在家人的簇擁下，她開心地享受著特別的夏日。藍天恬淡，白雲安詳，腳下是一個傳奇。她像一位美麗的小天使，拉開時光的美好畫卷，原先鬆散的人群慢慢聚攏過來。我們陸續送去生日祝福，一種美妙的氣氛，交織著戲劇化的場面，被一陣陣清風吹遍一個夏天。這是我見過儀式感最高的生日派對。

也許離天空越近，人會變得越天真，觀景台的氣氛一直很歡樂。人們乘著風，髮絲飛揚，衣袂飄飄，擺拍著、嬉戲著，像一群城市上空的飛鳥，可看著比飛鳥還快樂。這是報復性的放飛自我嗎？肯定是的。活在當下，盡情玩耍，我覺得是釋壓的最優解。

身處同一個時代，誰都不易，但每個人都在用自己的方式，平衡著人生的變故與落差，脫離生活的洪流，這裡依然留下許多生活素材，記錄了他們的鬆弛、釋懷、自足、自癒。

站在城市上空讓人感到輕盈，感到一種超越現實的輕鬆，世界的高與低，遠與近，輕與重，都不再對峙。換一種角度解讀紐約的空間與溫度，感受不少正向的反饋，紐約依舊是那個新奇、刺激、好玩的城市，我們亦如從前那般心無芥蒂地擁抱著它。

當丈量世界的目光變得不再精細，人便灑脫起來，我知道，這些小歡喜、小感動都將扭轉生活的乾坤，曾經被打亂的秩序，被竄改的生活，也在慢慢重建與復原。在生活中丟失的東西，還得在生活中找回來，如同來自現實中的我們，還得回到現實去。

一個時代有一個時代的疑難雜症，不代表我們要活得擰巴。世界一直在變，可一直不會缺少快樂的人。