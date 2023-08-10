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父親的那碗麵

Vivien

幾十年來，偶爾會在父親忌日煮的一道簡易拌麵，趁此懷念父親，他教會我的「第一道拌麵」。

當時年紀很小，看著周六下班的父親找母親，我回：「媽媽帶小妹出門了。」還問：「吃午餐了沒？」我分不清，只說：「我們都吃好了，所以媽媽才出門。」那天父親沒按照平日時間回到家，因此母親收拾好才出門。

父親突然問：「能幫我下碗麵嗎？」我回：「我不會。」於是忍受著飢餓的父親開始口頭教我如何製作。終於，父女合作的麵條煮好。我看著父親飢腸轆轆吃著，我甚至懷疑能吃嗎？我試問父親：「好吃嗎？」父親回覆：「好吃」。那是我為父親做的第一次拌麵條，也是最後一碗麵條，因為幾年後，父親不告而別離開我的世界，當初十指不沾陽春水的大小姐，如今已經是中年大嬸，我也能做上幾道料理，甚至是父親的家鄉菜，而父親再也吃不到了，只能遙想當年。

父親要我用白麵條一把，加上蒜頭數粒、醬油、鹽、麻油、水適量的簡單拌麵，我記憶中一直存在。拿個深鍋，倒入適量清水煮開，麵條放入煮熟撈起備用，蒜頭壓碎去表皮切細放入碗中，依序加入適量醬油、鹽、麻油調和均勻。再取個盤子把白麵條擺上，最後淋上蒜味麻油醬汁攪拌均勻即可完成。

這幾年我還會刨上蘋果絲，因父親家鄉產蘋果，加上我很愛吃蘋果，所以會特別放入，這是一碗向父親致敬的白麵條，希望來生再續父女情。

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