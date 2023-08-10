今春，豐沛的雨量滋潤了矽谷 的大地，也滋潤了這塊土地上的花草樹木。清早，在紅杉林裡徒步，陽光照進翠綠枝葉中，那一抹氤氳為寂靜的林中塗上夢幻的感覺。

回家，看到自家後院的泳池邊，三十多朵簇簇百子蓮盛開，紫意盎然，博人眼球。房子左邊院子是狹長的走廊，夾竹桃正在綻放，雪白中夾雜了深紅與桃紅的花朵，格外妖艷，驀然回首，風光原來在自家門口。

於是乘著興致打掃邊院，給花花草草鬆土、施肥、澆水和換盆。朋友常說我幹個家務活，也能整出眾多感想，果真如此，今日園丁的感悟有幾點：首先，植物與人一樣，生長環境很重要，環境好，植物基本長勢良好。想當年我們為覓一方優美生活環境，也是日夜奔波，努力工作。「孟母三遷」的故事影響千年，環境在植物或人的成長過程中至關重要，沙漠裡長不出松柏，熱帶植物林間翠綠常在，鬱鬱蔥蔥。

第二，大樹底下好乘涼，側院這一排高大的夾竹桃、冬青樹、番石榴樹，將邊院走廊遮蔽，樹下的植物，綠蔭一片，尤其是我的優品君子蘭，不用刻意打理，寬葉瘋長，花開的季節令我佇足，一壺茶、一本書，伴其左右。邊院牆中裝有水龍頭，接上抽拉式軟皮水管，拉長可達五十英尺距離，很方便，可以隨時輕鬆地給植物澆水。最後，邊院的地板，當年是我一塊磚一塊磚地買回家，把整個走廊鋪好，雖不太專業，但紅磚看上去整整齊齊的，花費只近千元，所以特別有成就感。

人來人往是緣分，花開花落亦是如此。我送朋友花草：君子蘭、曇花、令箭荷花、蟹爪蘭、長壽花、仙人掌、銅錢草、玉樹、火龍果、各種各樣的多肉植物，甚至竹子、枇杷和葡萄苗等等；朋友拿花草當寶貝，開花的季節裡，美照層出不窮，獨樂樂不如眾樂樂。

我也常收穫朋友的植物，一株「菇娘」（燈籠果），回憶起八年前東北行的日子，首嘗「菇娘」，金色如櫻桃番茄大小的果子，外面包著一層燈籠般的薄果衣，甜而多籽，風味獨特，印象極深；如今這裡的韓國超市，甚至當地農貿市場都能買得到了。

另一位朋友送了一棵人生果苗，我沒見過，自然也沒吃過，好奇心驅使我嘗試許多植物的種植，同時感受陶淵明式的田園詩意般的快樂。

大千世界，樹木花果，稀奇古怪的東西很多。南非 孤挺花，同彼岸花，屬石蒜科，夏花冬葉，兩不相見；黑法師花，景天科，黃花開時如錐塔；量天尺，高兩米，仙人掌科，八月和曇花同時只在晚間開放兩三小時。邊院門口還有一株兩人高的扁柏，果子密密麻麻，據說它可以做成香精。

幹了半天活，最後的感悟是：家，我的付出，我的寄託，但人生中，來去隨緣。房子院子，我來住時有前人，若我離開有後者；房子只是我暫時寄住的地方，看過街坊豪宅，易主頻頻，豁然開朗，曾經擁有，珍惜便是。