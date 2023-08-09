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採草莓初體驗

艾利克
吃著用自己的汗水換來的新鮮草莓，冰鎮後淋上煉乳格外美味。(作者提供)
吃著用自己的汗水換來的新鮮草莓，冰鎮後淋上煉乳格外美味。(作者提供)

難得在休假日起了個大早，對於假日都晚睡晚起的我來說實屬難得，畢竟已經跟人約好一大早要到伊利諾州郊區的果園去採草莓。

Anna與她的印度籍男友、還有室友Una很準時地出現在我家樓下，上車後一行人便駕車從芝加哥前往位在麥克亨利市的果園。路程約莫一個鐘頭，我們便在路途中買了午餐。

不一會兒便抵達了果園，果園名為Stade's Farm & Market，占地相當廣大，由於假日的緣故，也有不少家庭帶著年幼的小孩來體驗採草莓的樂趣。我們把車停好後先到位於農場中央的商店，裡面除了販售草莓製品之外，也有多種新鮮的農產品跟紀念品。

我們在商店旁邊先買了裝草莓的籃子，籃子依照不同大小計價，我們順手買了幾個大大小小不同的籃子，準備大顯身手。

進到農場後，採集區非常大，除了普通的草莓之外，也有各種不同小型的莓果可以採。

我們一行人拿著自己的籃子，分散開來體驗採草莓的樂趣，但酷熱的太陽大大地減緩了我的行動力，沒過多久我便汗如雨下，看了一下自己的草莓桶也才只有三分之一滿，喝了口水休息一下後便繼續採集。

過了大約一個多小時，眾人的籃子都已採滿，我們一行人便拖著戰利品開開心心地回家。

在現在物資充沛的年代，想吃上草莓，只要步行到家裡附近的超市，便能用便宜的價格買到一大盒，為什麼要大費周章跑到郊外去親自採呢？我想，除了體驗樂趣之外，也能體會到一點早年農夫的辛勤，吃著用自己的汗水換來的新鮮草莓，冰鎮後淋上煉乳格外美味。

後來Anna回去後，還把吃剩的草莓煮成草莓醬，送了一罐給我，比起平時在超市買的草莓醬，吃起來清爽不甜膩。等到秋天聽說還可以去採南瓜，不知不覺已經開始期待秋天的到來了。

印度 伊利諾州 芝加哥

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