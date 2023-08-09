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兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

流動健身中心

志堅

很多人都沒有預料，二○一九年的世紀大瘟疫會拖了三年，至今仍未真正平息，至少在世界上，還沒有一個國家正式宣布疫情已成過去。

我居住的社區在一個小山上，範圍相當大，人口只有一、兩萬人，自成一角，有一大一小公園和栽滿樹木的街道。在疫情衝擊下，很多會動腦筋的居民，創造了許多新興的事業，令人讚賞。

如今有的還很成功，發展很快，如：代人蹓狗，做的多是年輕人，賺到可觀的學費和生活費；有的可以繼續經營，如代人用剪草機除草，只要誠實盡責，尚能繼續保留客戶，收入穩定；當然有的已逐漸式微。不管怎樣，肯用腦去適應環境，創造新事業，讓地方充滿生機，總是值得稱讚。

兩個月前，我在附近的環山馬路晨運，發現一輛不尋常的巨型黑色拖車停在馬路邊。起初我不以為意，直至有一天，發現他們在環山公路旁的一個小公園的樹蔭草坪上，擺設用拖車載來的幾部輕型流動健身器材，有幾個長者在兩個穿著黑色運動衣的健身教練指導下健身，旁邊還放有備用的啞鈴和腰背用的大膠氣球等健身用品。好一個流動健身中心！他們占地不多，不阻礙其他人的活動，設計恰當。在青草綠樹、鳥語花香、空氣新鮮的優美環境下健身練習，確是非常理想和創新之舉。

過一段時間，又看到他們用拖車收回器材，移師到馬路另一處草坪上，開設另一健身流動中心，提供附近另外一批預約居民健身服務。看來，他們在山上至少有三個優美的理想場地，服務山上的居民、造福我們的社區。我才恍然大悟，原來他們用拖車創造流動健身中心生意，我不禁大讃業者的聰明和創意，讓我們這群山上社區的居民無需駕車下山走三、四哩路，找健身中心健身運動，又可以在晨運後再健身，回家後立即洗澡，節省時間，非常理想。

其實，我們經過過三年疫情封閉，長時間沒有到健身中心運動，很渴望能重回疫前的健身中心練習。我們做夢都沒有想過，有一天竟有人會移船就磡，把健身器材搬到我們住家附近，讓我們在優雅的自然環境下，從容寫意地在晨運後兼健身。

可惜這種嶄新的創意，似乎來遲了一步，如今疫情已趨平淡，城內健身中心行業已迅速恢復，並且四處都有分館，還提供許多優惠，我們早已恢復疫前到健身中心運動的習慣，何況我們這些有健康保險的長者，可獲免費會員資格，長期參加中心的活動和享用他們很多器材，雖然環境不及戶外環境清涼優美，但勝在免費又有專車接送，所以對他們的創舉，不怎麼心動。

可能就是這個緣故，流動健身中心創業後未能遍地開花，把業務擴展到其他有公園的城市，實屬可惜。創新的事業，有時都要靠一些運氣，否則花了很多心思和投下不少本錢，所得的不一定如他們的想像，真是人算不如天算。

健身 疫情 氣球

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