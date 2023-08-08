六月的某一天，我和老公從健身 房運動完，洗得乾乾淨淨回到家，這時候來一杯清涼自製鮮果汁，那是再完美不過了，於是我從冰箱拿出水果，再加點蜂蜜，我的天啊！蜂蜜瓶裡外聚滿了許多小小隻的螞蟻，真是太掃興了；最可惡是瓶內的螞蟻，我也捨不得扔了整瓶蜂蜜，於是我用筷子把附著在瓶內壁的螞蟻一隻隻清乾淨，但蜂蜜裡也混著一些螞蟻，我又將蜂蜜倒入白色碗裡，容易看得清楚，再一隻隻將螞蟻挑出來。

忙得不可開交，老公卻在一旁說風涼話，「老是看到妳瓶蓋沒蓋緊，衛生狀況不好，才招來螞蟻。」真是讓人氣憤，好像都是我的錯，才引來這麼多螞蟻。老公是那種飯來張口茶來伸手的大男人，只要動一下嘴，食物馬上到他眼前，從來不必自己開冰箱拿食物，更不知道螞蟻是無縫隙不入的。

搞了半天，終於清理乾淨，可以打果汁了，女兒也正好回家，跟她講了螞蟻事件，女兒堅持不喝有螞蟻的果汁，忽然她又發現了一隻螞蟻，老公又開始說風涼話：「螞蟻是益蟲，吃一點沒問題，如果是蒼蠅的話，那就不要吃了。」

我仍然不放心，又將家中零食罐、蜜棗、果乾、點心、儲物櫃中的食物全都一一檢查，確信沒有螞蟻了，又把糖罐、蜂蜜放入冰箱，總算大功告成。接下來的每一天，我開始神經緊張，無時無刻到處檢查、巡邏牆壁，總會看到一些螞蟻巡邏兵。有一天發現了一堆螞蟻在流理台上，聚滿在一塊不知是何物，丟入水池才知道是中午吃的烏賊，才兩小時不到的時間，牠們已聞腥而至。有時用過的砧板沒有立刻沖洗乾淨，回過頭來立刻又是布滿螞蟻，牠們實在太盡責了，絕對不會錯過一丁點美食。每每看到我心愛的美食被螞蟻侵占，真是令我全身發癢，頭皮發麻。

老公看我每天與螞蟻大作戰，便上網去研究各種方法除蟻，用醋、肥皂水、並特地從網路訂購硼砂加糖，無所不用其極，仍然一無斬獲，螞蟻巡邏兵每天準時來報到，每天中午時分就上班，晚上牠們就進洞休息，生活得極其規律、勤儉，只要小小的一點點食物就可聚集一大堆螞蟻，大家共享。

記得有一回，我爬到椅子上殺牆壁上的螞蟻，沒注意到椅子是有輪子的，摔了個四腳朝天，疼痛了半年才好；又想到佛教說因果循環報應，所以我常常有皮膚過敏 發癢紅腫的問題，不知是否殺死了太多小昆蟲之故？佛教說眾生平等，眾生都有生存的權利，而我竟然為了這些螞蟻把自己搞得神經緊張疲累不堪，牠們也不過吃了我這麼一點點小食物，我就容不下牠們。

想起小時候，母親都在床下放一些食物給老鼠吃，母親說：「我們有多餘的食物給老鼠吃，這樣會有好福報。」於是我也接受了老公的建議，在牠們出沒的地方放一些牠們喜歡的糖，讓牠們吃，牠們就不至於亂跑吃我要吃的食物，然後再保持清潔，好好地與牠們共處，等待天涼時，牠們便自然消失無蹤。