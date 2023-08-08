一九五○年前，洛杉磯 盆地是加州生產石油的主要地方，豎立的打油井隨處可見，空氣中焦油的臭味及灰黑的空氣籠罩大地，如今直立油架早已拆除，偶爾可看到小型叩頭如搗蒜的小鳥型式油井，仍然在山區慢慢地一上一下繼續工作。洛杉磯市中心有個露天柏油坑約十英畝面積，稱為拉布雷亞瀝青坑（La Brea Tar Pits），屬於加州自然歷史及美國國家自然地標，坐落在比佛利山莊及韓國城之間，附近皆為土地價值高昂的商業大廈。

在寸土寸金的商業地段，民眾可以免費走近油坑園區的一座沼氣池塘，湖區一側茂盛的蘆葦長達六呎高，水面上有數個連續不斷的沼氣出口，時不時就從地裡冒出泡泡來，證明有生物埋在地底下，這可是五萬年前冰河 時期的生物。池塘邊安置一座已經絕種的哥倫比亞猛獁象模型，類似現代非洲的巨象，但高達四公尺，體重七至九公噸，螺旋狀巨型的象牙可長達四公尺，四隻巨腳深陷池塘裡不得動彈，絕望地昂頭吼叫，岸邊一隻母猛獁象帶一隻小象著急想辦法解救。

園內有數十座天然瀝青坑，走近可以聞到淡淡柏油臭味，遠古時代，因為瀝青坑附近樹林密布，坑上覆蓋有厚厚的樹葉及綠草等遮蔽物，大小野生動物在附近行動及打獵時，很容易失足陷入其中，因而數世紀以來積累了數以百萬計的動物骨骸。

根據數十年的挖掘及專家們的研究，瀝青坑內發現掠食者數目遠遠超過獵物的數目，專家推斷原因之一，是掠食動物被困在瀝青坑中的大型動物吼叫聲音吸引而來，以為有好康在此，等到走近坑內想接近不勞而獲的美食時，被瀝青的高黏性困住，掉入陷阱。第二原因是當時的掠食者如恐狼，可能和現代的狼類一樣，皆是群體狩獵的動物，因此一群掠食者會和一頭大型獵物一同落入瀝青坑當中，等到數日或數周後，深陷坑內的全部動物都沒頂，大自然恢復平靜，另一個相同的天然陷阱會再次形成，等到數萬年之後，才得以化石的姿態被研究人員發掘。

瀝青坑內除去大量哺乳動物化石之外，也發現了許多珍貴的植物、昆蟲及穀物等化石，這些資訊都能幫助科學家重建冰河時期洛杉磯盆地的氣候狀況。

避免有家畜或人類不小心走近瀝青坑，市政府建有鐵欄杆，一片漆黑黏黏的瀝青，表面滿布樹葉及小枝條，仔細觀察可見黑亮亮平靜的表面，慢慢冒出黑色油泡泡，冒出瀝青黑泡泡球體是五萬年以前成型的，至今連續不斷。

一九四○與五○年間，科學家發現猛獁象遺骨吸引了社會大眾的關注，這些深埋在坑內的冰河後期遺骨，隔絕空氣沒有細菌入侵保存極為完好。州政府就近成立佩奇博物館 ，專門用來研究瀝青坑中發現的動物標本，一九七七年對公眾開放，估計有五百萬件大小不等的動植物化石從坑中挖掘出來。

博物館進門處有四個瀝青桶，可供參觀民眾親身體會這些瀝青的黏稠程度，我用兩隻手抓住手柄，想要將陷入桶中的一寸直徑不鏽鋼桿子拉出來，結果使出吃奶力氣都只能拉高三寸而已。

博物館有一個供公眾參觀的現場化石實驗室，一方面可供觀眾從玻璃窗外，觀看研究人員如何處理從瀝青坑挖出來黑糊糊的化石。

博物館也公開招募有興趣的人加入，他們使用顯微鏡、電腦系統、筆記等等工具外，還要為參觀者解答一個又一個問題，對古生物有興趣的華人朋友不妨上網應徵。