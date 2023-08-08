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威斯康辛一日快閃

艾利克

一個炎熱的芝加哥夏日早晨，起床後到樓下的星巴克買了杯冰咖啡，坐在店裡想著要怎麼打發一天時，Jason打了電話來：「欸，等下要不要去威斯康辛？布萊克在市區開了一家餐廳，一起去捧個場。」反正也是閒得發慌，聽Jason說，開車過去單程只要兩個多小時，可以一天來回，便答應他。

約莫過了半個鐘頭，Jason開車到我家樓下，上車後便直接往北開往威斯康辛，展開威斯康辛一日快閃。布萊克是我和Jason在一次聚會時認識的好友，他的父母在威斯康辛麥迪遜市開中餐館，而他從大學畢業後便前往芝加哥工作，每個周末假日都會開車回老家探望父母。

新餐廳是他與弟弟合開的，因為剛開幕也需要一些人氣，便邀請我們去他的餐廳看看，順便給一些建議跟回饋。路途中，我與Jason有一搭沒一搭地閒聊，很快便抵達威斯康辛麥迪遜市。

威斯康辛麥迪遜市是個小城，卻給人一種恬靜小村的感覺，比起步調快速的芝加哥，可以感受到整個氛圍相當緩慢。整個市雖然不大，機能卻也不錯，正所謂麻雀雖小五臟俱全。

到了布萊克的新餐廳，布萊克便飛快地從店門口出來迎接我們，領我們入座後，遞菜單給我們點餐。他的餐廳偏向日式餐酒館，菜單上絕大部分菜色也以美式壽司為主。菜跟調酒上桌後，我們便與布萊克把酒言歡了一陣子，吃飽後帶著幾分醉意，布萊克帶我們到處晃晃，一晃便晃到了威斯康辛州議會大廈。

威斯康辛州議會大廈是當地知名的建築之一，平時供遊客免費參觀，外觀看起來十分宏偉氣派，屬於法國的布雜藝術建築風格。原本以為此建築屬於政府機構，內部裝潢應該十分單調，沒想到進入後發現全然不是如此，裡面的設計類似羅馬教堂風格，莊嚴中卻又帶有獨特的美學，令人流連忘返，參觀過程中彷彿忘卻了時間的存在。

參觀完後不知過了多久，布萊克便邀請我們到他父母在當地開的中餐館，這間中餐館已在當地開業超過十年，布萊克父母一見到我們便親切地招待，又是切水果又是遞飲料的，弄得我跟Jason十分不好意思。在與布萊克父母的閒聊中，他們提及了早年移民來美國生活的辛苦，雖然這個過程很不容易，但也把兩兄弟拉拔長大，苦盡甘來。

回程時我思索著，每個人生活都有艱苦跟辛酸，我們看著別人表面的樂觀開朗，卻容易忽視別人背後努力辛苦付出，在美華人表面風光，但為了生存所付出的努力卻不是三言兩語容易帶過，任何努力生活的人，都值得學習與敬佩。

中餐館 芝加哥 威斯康辛州

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