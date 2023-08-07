鄰近的住家在門口放了一箱白柚，註明：「免費」，我彎腰撿起一顆試嘗，味道還不錯；下午開車經過時，那箱子還在，外子和我把剩下的全部載走。

解決盛產期的水果，各家有各家的招數。左鄰的菲律賓先生，通常按門鈴之後，會默默遞給我一袋酪梨；我常在社區閒逛，也曾接到素昧平生的人送我自家種的水果。這些水果超市並不缺，心裡也明白一定是大豐收消化不了，伴隨著贈者的一片心意。ˉ

今春豐潤的雨水，迎來富饒的季節。我家後院的枇杷樹，淺黃、深黃、橘黃一串又一串的枇杷層層疊疊，展現十幾年來最亮麗的成果。看著、望著，我的心樂得開出花朵，我每天剪下一串，松鼠也來幫著吃，可是再怎麼努力，都追不上果兒熟成的速度。

有樣學樣，用箱子裝著也寫上「免費」？枇杷皮薄，禁不起碰撞和曝曬。看見菲律賓先生在洗車，趕忙送上數串；前面不遠的康太太獨居之後，再也不輕易開門 ，應該沒辦法送到她手中；按了右鄰的門鈴，老半天終於露出一張睡眼惺忪的臉，一臉笑意地接收之後，倒是讓我顯得唐突、欠考慮。

終於想出一個兩全其美的辦法，打電話詢問小姑和熟識的朋友，一一送上門。小姑留言：「吃不完就送過來。」，朋友也讚嘆道：「妳家的枇杷果肉厚實多汁，真是神奇。」外子本來對送到府的快遞工作頗有微詞，聽到這樣的誇讚言詞，一顆心頓時飄飄然，跑得愈發勤快。

門前的桃樹更驚人，綠葉叢中長滿密密麻麻的桃子，樹枝被壓彎垂墜不堪負荷。起初是捨不得也還沒熟透，每天摘個幾顆嘗鮮，接著是一袋一袋送人。瞬間滿樹桃子都熟了，想吃的人都送過了，怎麼辦？猛然想起以前上班時，只要桌上放著食物，就迅速消耗一空；徵得同意，送了半箱到中文學校去。

澆水、施肥、採摘、剪枝看似辛勞，其實在照顧的同時，也分享了樹木成長的喜悅；把豐收的成果贈與真心想要的人，送出情意、回收謝意，分享的愉悅是多面向的。

育養小孩的歷程、面對老去的態度、成功的經驗和挫敗的教訓、旅遊的豐盈或書寫的喜悅，只要能帶來正能量，你我的「分享」，是人間的溫情。