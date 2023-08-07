每周固定到食物庫幫忙發放了近一年的某位美國中年義工，日前被一位不滿服務的會員狠狠教訓，只因該義工遞交食物給會員的手勢顯得「傲慢無禮」，被指「缺乏教養」兼「不專業」。

立刻聯想到「不食嗟來食」的故事。古代有人在發放救濟食物的時候，雙手各捧湯飯，對路過的飢民吆喝了一聲「來吃吧！」，飢民感到自尊心受傷，拒吃走人，發放的人追上去道了歉都不行，飢民最後竟把自己活活餓死。

我其實很早就發現到，不注意手勢，在前來領取食物的會員眼裡就有可能顯得「嗟來食」，即使從沒那個意思，滿腔助人的美意一下扣光分數，還可能因為被冤枉誤解而感到委屈。接受食物庫組織救濟的家庭與個人，在現實生活都有自己的難處與辛苦，經驗多年的義工們大多能夠敏感地注意到接待時該有的禮貌，有意識地在言語姿態上做到不得罪人。

唸大學那幾年，我曾在傳統日料餐廳打工，受過老一輩日籍移民 嚴格的餐館待客訓練，處處叮囑拿東西給客人必須雙手奉上，沒事鞠躬哈腰，感覺好像很做作，但如是風格極受性格大咧咧的美國人青睞，被認為最誇張的一例，莫過於交換一張名片都動用雙手遞接，動作做足誠意絕佳。

絕非刻意作態，而是剛剛入門做義工的時候發現，三小時內要完成服務百人齊領食物的任務，大多時間若只用單隻手遞派盒裝食物的結果，是回家後整隻胳膊竟累到抬不起來，嚴重時還會痠痛一兩天；於是改以雙手奉上的姿勢均勻分散力道，至此不再遇到手痠現象，姿態亦顯得誠心，換來很多笑臉和招呼，成為良性循環。一時恍悟，當年日本 餐館經理強調，上菜時候的雙手並用，其實包含了絕對的科學原理，事先提防了不正姿勢累積出工傷的可能性。

「雙手奉上」的姿態，在許多東方國家的文化意識中，是一種無言的尊重和禮貌。美國人在這方面的教育 似乎沒那麼制式，移民國家裡集合了各方文化和母國的家教，每個人都有屬於自己對他人表現尊重的手勢動作。

那位被會員舉報態度不佳的洋義工，也許真沒有好好研究肢體語言的奧祕。給予，本來就是一個手勢必然居高臨下的動作，「施」與「受」之間很難呈現平等格局。

我喜歡「雙手奉上」這個動作所賦予的「儀式感」，人人在此儀式中笑臉相迎，我藉由每個給予的瞬間，不斷參悟其中帶給你我的感動，尤其一口氣從我手上發出近三百份糕餅盒的同時，我一一謝過每位給我機會代理這份工作的來客。說到底，謙卑並不是有心學習就能完善的一種品格，當有一批人出現在你的生命中，給你機會摸索和驗證時，那會是最可貴且不可多得的際遇。