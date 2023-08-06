快滿十歲的茗茗是我的忘年之交，她喜歡畫圖，我喜歡寫童話，她畫圖寄給我，我就編童話；一來一往，三年半的日子裡合作了四十五篇童話，都登上世界日報。上個月她忙著旅遊，沒空畫圖，我就寫了一段文字逗她：「有一座老鐘，一百四十六歲了，還在不停地幹活。每過十五分鐘，頭上會冒出白煙，還發出呼呼的汽笛聲。這還不算，到了整點還會奏樂呢！」

果然沒過幾天，茗茗就寄來一幅圖，畫的是「老漢鐘」，鐘盤是一張老漢的臉，老爺爺一邊打呼嚕，一邊抽菸斗，那菸斗畫成了短針的樣子，那長針呢，畫成了樂隊的指揮棒。畫的底下還提了意見：「你這篇童話太短了。」

我對著這幅畫越看越樂，這才告訴茗茗：「這個活了一大把年紀的鐘，其實是我這幾天在溫哥華旅遊時親眼見到的。」原來，溫哥華有一個煤氣鎮，鎮上的大街小徑都用紅磚、鵝卵石鋪成，最顯眼的那條街稱為水街，水街的兩旁栽著美麗的楓樹，街燈下掛著鮮艷的花籃。

世界上第一座蒸氣鐘就佇立在水街的拐角，高兩米，重達兩噸，四面有塗金的鐘面。鐘的肚子裡是透明的，五臟六腑清晰可見。鐘的頂部有著五個圓柱形的汽笛，中間一個是大的，周圍四個是小的。有趣的是，每十五分鐘，這鐘的頂部會冒出白色的蒸氣，同時響起呼呼的汽笛聲，每逢整點，更會發出三十秒悅耳的樂聲，引得附近大小店鋪裡的顧客蜂擁而出。

當年煤氣鎮實行蒸氣供熱，大鍋爐產生的蒸氣由一條條供熱管輸送到家家戶戶，多餘的蒸氣則從排氣管輸出。不久，衣衫不整的流浪漢七歪八倒地躺在排氣管上取暖，實在有礙市容；虧得鐘表師桑德斯 出奇招，利用蒸氣帶動發條，一八七七年在排氣口建造了蒸氣鐘，引來不少觀光 客，流浪漢去了別處。從此，煤氣鎮越來越熱鬧，被政府畫為歷史保護區。維多利亞式風格的舊建築裝修成了骨董店、畫廊、酒吧、咖啡 館和餐館，蒸氣鐘的氣笛聲有著古歐洲的韻味，吸引數不盡的遠方來客。

茗茗聽得津津有味，只是有個疑惑：明明是蒸氣鎮，為啥叫煤氣鎮呢？說來話長，這地方是溫哥華最早開發的社區，張羅第一家酒吧的那個人出名後有了個綽號，這綽號愈叫愈響，愈傳愈遠，不知怎麼傳走音了，變成了「煤氣」，煤氣鎮就是這樣叫出來的。

煤氣鎮上有個楓樹廣場，楓樹廣場上至今聳立著那個酒吧老闆的雕像。