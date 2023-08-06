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又見斑鳩

曾華容

那天買菜回來，踏上大門石階，發現前廊屋簷下的石板上，枯枝和雜草散落一地。我臆測屋簷圓柱旁的空處又有斑鳩入住了。

抬頭一看，果不其然，一隻斑鳩正窩在屋簷下的圓柱與橫梁間，接著又飛來一隻，空間小了些，但仍可容下一對恩愛的夫妻，是個可遮風避雨築巢的小天地。

記得一九九九年，我們的房子經過整修後，裡裡外外煥然一新；次年二月，屋簷圓柱旁的空處堆置了稀稀疏疏的雜草和枯枝，一看即知是個簡陋粗糙的鳥巢。

來者是客，總該給個像樣的家，於是利用斑鳩出巢覓食時，外子登上梯子，放上一個陶製花盆底盤放回枯枝雜草，又添置一個塑膠盤，裝些五穀雜糧固定在鳥巢旁。萬事皆備，卻不知來客是何人？

次晨，我們由書房的玻璃窗往外望，看到了一對斑鳩窩在巢內，黑眼珠，框著一圈淺藍色的眼眶，尾毛長、頭小，長著一張短又尖的嘴，身披著灰褐色的羽毛，尾部間雜黑白色塊狀黑點，腳踩著紅色小尖鞋，轉動著晶亮的眼珠，安靜地掃視身處的環境，憨態可愛。

這對斑鳩初來乍到，人生地不熟，時時防備陌生人走近，每當我們開門外出時，這對斑鳩驚嚇得急忙展翅飛走。為了減少牠們的恐懼，我們只好輕啟門扉，不去打擾牠們的作息，慢慢地也從眼神中讀出屋主釋出的善意。

每天看著牠們出出入入，一起離巢覓食，偶爾會在前院的草地上悠閒地踱方步；更多的時間是雌鳩和雄鳩輪流窩在巢內守著蛋，怕被偷襲，不肯出門。過後幾天，雛鳥破殼而出，只見孵出兩隻小斑鳩；剛出生的小鳥，張著嘴嗷嗷待哺，雄鳥和雌鳥天天忙進又忙出，輪流把食物從嘴裡吐出再餵食小鳩，直到牠們能飛。

由多年的觀察而知，二月飛來住宿，九月離巢而去。每年又來報到，習慣了我家的作息，成了我們八、九年默默關注的朋友。

不知何因，其間中斷了好幾年，未見成對的斑鳩再回來過，如今又歸來，不知是舊雨還是新知？這個巢成了短暫旅途休息停歇處，好生失落。既相逢不用忙歸去，請留下敘敘舊，誰知來年是否能再見？

簡單的巢，一身樸素，來去自如快樂如仙侶，讓我們學到：斑鳩所求不多，簡單就是幸福。

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