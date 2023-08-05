今年五月，我們搭乘的巨型遊輪可載六千乘客，各類工作人員有兩千餘人，所以處處都可以見到他們忙碌的身影。遊輪上的餐廳共有三層樓，餐廳裡的服務員很是忙碌，在餐桌之間不斷穿梭疾行。

他們來自世界各國，每個人的名牌上都標示各自的國名；他們分成兩人一組，共同負責數張餐桌，殷勤的態度和愉快的笑容都是必須的。

這次招呼我們的服務員裡有一位來自國內，是一位年輕女孩，她神清氣爽、笑語盈盈，非常可愛，她的英語流暢，與人交談毫無困難。她自我介紹來自東北，很高興可以與我們用國語交談。她首先記住我們是喝茶不喝酒的，然後每晚在我們入座後，就立刻端上新鮮麵包、茶杯茶壺和茶包，同時藉機和我們聊幾句。忙碌的她，經常是話還沒說完就急忙轉到鄰桌，繼續熱誠地向乘客問好，倒冰水遞菜單等。

有次隔壁餐桌的八位乘客都沒出現，於是她與我們暢談，說她很喜歡這份工作，與同事皆能和睦相處，她要累積在遊輪上的工作經驗，逐步往上升，然後設法定居美國。

她說她的父母總是認為她的體重過重，和一般人對美的認知相差太遠，她煩不過父母的嘮叨，乾脆離家遠遠的。她認為別人的看法與她無關，她要做一個自信自愛的人。我支持她的觀點，以充實自己為要，外貌如何並不重要。

記得十年前，我們曾經遇到一位也是來自國內的女服務員，她輕聲說話，面帶淺淺笑容，見到我們好像是見到久違的親人，她收起笑容向我們訴苦，說是在遊輪上非常寂寞，與她一起來的男性同鄉都被安排在洗衣房，所以很難見到他們以紓解鄉愁。她的英文程度不高，常被同事欺負，總把最沉重的工作派給她做，她說還要再熬半年才能有假期回去，以後肯定不會再來了。我鼓勵她放寬心態，把這些經歷作為成長的墊腳石，也勸她努力學習英文，只有加強英文會話的能力才能保護自己，而且生活有了學習的目標，日子會好過些。

另外一位是幾年前，在遊輪上的自助餐廳遇見的一位國內南方佳麗，她美麗大方，是個活潑愛笑的姑娘，她見到我們很是高興，每次都熱情地與我們聊天。但她的工作態度並不積極，我仍記得她在清理我們的餐桌時，慢條斯理，話說個沒完，還頻頻與其他的工作人員打招呼。

幾個月以後，我們有機會再次搭乘同一艘遊輪，不期又遇見她，這回她是在一間咖啡 小館工作，見她在櫃檯和廚房之間來來回回進進出出，卻雙手空空，雖不知她是何等職位，但相信她已不再是一般的餐廳服務員。當她見到我們時當然高興，要知道，能在遊輪上與認識的乘客再度相遇的機會是少之又少的。這次她只禮貌地與我們寒暄數句，然後就轉身離開了。她能在不到半年的時間就換個輕鬆的工作，我們為她高興。

話說回來，這次遇見的東北女孩在最後一晚送給我一條編織的手鏈，感謝我了解她，說我是第一個同意她的想法的人。我衷心祝福她。

無論來自國內或是其他國家的年輕人，既然已到遊輪上工作，都希望他們能努力做個快樂的自己、快樂的服務員。