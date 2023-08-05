兒子唸幼稚園時，在卡通動畫影片中看到一些露營的橋段，他就開始嚷嚷著也要去野外露營。在兒童的世界裡，萬事萬物都如同童話故事般美麗和夢幻，我和太太討論過一些有創意的點子後，我們就在家裡的後院裡露營。

我去買了一個簡易型的單人圓頂帳篷，裡面有兩根細長的支撐桿，把兩支桿子交叉一撐，插進鋪在地上的防水塑膠布四個角落的扣環裡，套上帳篷布就大功告成了，很輕易就架起一個小帳篷。

我把帳篷架在院子裡的露台上，裡面放了睡袋，在夕陽西下的時分，開始了我們家的野外露營。太太把晚餐用紙盤子盛著，我們在院子裡野餐，看著倦鳥歸巢，天色漸漸地暗下來，牆面上有四盞露台燈，所以露台區域還算是蠻明亮的。

兒子鑽進鑽出帳篷，一會兒跑回家裡去，一會兒又跑出來鑽進帳篷裡，好不興奮。初夏時分，涼風習習，我仰望著天空中的繁星點點，皓月當空，聽著院子裡不時傳出「啾啾」、「咕咕」這些蟲聲鳥鳴，四周的氣氛，像極了在荒郊野外的露營，等到兒子的上床睡覺時間，他在帳篷裡鑽在睡袋裡，我坐在他身旁，講故事給他聽，他慢慢地進入夢鄉，等他睡著後，我就抱他回屋裡，把他放回床上睡覺。

我們成功讓他經歷過了在野外露營的探險活動，我接著腦筋轉動，想出來另外一個花樣，我們家有一間空房，平常當成他的遊樂間，那個單人帳篷體積小，我把帳篷放在遊樂房間裡，在帳篷裡放一個睡袋和枕頭，以後就可以在家裡面的帳篷露營，不用再去後院子裡了，因為晚上時分後院子裡的蚊蟲很多。

兒子看到這個帳篷後，他也覺得很有趣，以後在家裡就可以露營了，不久之後，他的腦筋一轉，這個帳篷就是他的「家家」，他把他的幾本童書放入帳篷裡，再拿一些玩具放進去，還放了一些他平常吃的零食，我們家現在就變成「家中有家」了，他常常會鑽進他的帳篷裡，在裡面玩玩具或是看童話故事，他有一個自己的小天地。

我們也發揮想像力，在簡單的家中，營造出在荒郊野外那種露營的氣氛，讓兒子經歷和體會露營的樂趣，讓他充滿夢幻般的歡樂，有如生活在童話中一般。我們發揮創意，自己也覺得很有成就感。