沙發床是兩用的家具，既可當沙發坐，也可以當床睡，比起擺兩件家具省了許多空間。

根據其結構，沙發床又分美式沙發床（sofa bed）與日式沙發床（futon）兩種。美式沙發床跟普通沙發相同，但是在沙發坐墊之下，藏了一個可摺疊的床，用床時，沙發坐墊要拿掉（沙發背墊不動），把床拉出；因為其結構是沙發加床，比較笨重，摺疊床藏在坐墊之下，空間很小，因此床墊不厚，睡起來比較不舒服。

反之，日式沙發床，沙發的背墊和坐墊攤平變成床墊，沙發的左、右靠手變床頭板、床尾板，沙發的座椅骨架，椅背骨架變成床板，因此日式沙發床比較輕便，睡起來床墊厚實舒服，但是當沙發用時，靠手硬梆梆的，比較不理想。

要選美式還是日式沙發床好呢？要看使用方式而定。如果沙發床的主要任務是當沙發用，偶爾有客人來過夜，則美式沙發床坐起來舒服，睡覺的客人只好委屈一點；反之，如果主要任務是用來當床，偶爾可以把一半床板立起來當沙發，則日式沙發床為優，來坐的客人只好委屈一點。不論那一種沙發床，都比不上真床睡得香甜，因為真床有兩層厚床墊。

最近我們想給客房添一個輕便的床，老婆就選了日式沙發床。廠商運來的床分三盒，第一盒是椅座、椅背的木料；第二盒是椅子的左、右靠手的木料，第三盒是椅墊的織物。組裝只需要一個小工具：艾倫扳手（Allen wrench）。裝完了，艾倫扳手可以留在工具箱裡，不要丟棄。

除了說明書，網上還有組裝視頻可看。我們自己組裝還有一個目的是學會床、椅互變的機關，組裝開始時，螺絲用手上緊即可，等到整片裝好，再用扳手把全部螺絲上緊。椅背的骨架有橫向五個木條，等到橫向木條都進垂直木條的洞之後，才能上緊。

我和老婆兩人搞了一個下午，只把座椅骨架和椅背骨架裝好，因為蹲在地上太久，差點站不起來；第二天上午總算完工，也看清楚了床、椅互變的機關，是個形狀奇怪的凹槽，讓椅背打直或平躺，都在凹槽裡進行，真是巧妙。

自己組裝家具雖然累人，但是兩個人一起做樂趣也多，還可以學到新的東西。