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魔方的魅力

方醒

在門口拿到寄到家的包裹，我迫不及待地把包裹打開，是前一天網購的四階魔方，越看越有趣。算算這令我興奮的魔方解法的學習經歷也有三個多月了。三個多月前的一天，我的小外孫女手裡拿著一個小型的三階魔方，雙眼凝視著我，提出請我教她魔方解法的要求。

其實我對魔方早就充滿嚮往，只是總覺得對我而言，那應該是個不可能的任務。我年輕攻讀電腦的時候，偶爾會看到一些特別聰明的同學手持魔方，一臉嚴肅，像是魔術師一般地快速進行那令人驚嘆的表演。後來我任職高中，也經常看到一些學生下課時間拿著魔方，一邊和朋友談笑風生，一邊不經意地運用幾根手指，轉眼間就讓我見證了一次又一次奇蹟。

退休以後，我的生活輕鬆愉快，經常會動動腦筋，上網學習做一些手工藝品來充實生活；我也曾經看到網上魔方教學的影片，但卻一直敬而遠之，避免給自己找麻煩；如今外孫女居然提出要求，為了鼓舞她的好奇心，我勉為其難地應允，也終於讓我嘗到魔方的魅力。

外孫女手裡那個小型的三階魔方應該只是一個裝飾品，活動起來很不順暢，我試了幾次以後都把手指弄痛了，心知工欲善其事，必先利其器的道理，於是我決定下點兒成本，網購一個評價還不錯的三階魔方。新購置的魔方十分滑順，對我的手指不再造成任何負擔，也讓我能夠毫無顧慮地繼續魔方解法的學習。

歸功於網路發達，各種教學影片不勝枚舉，像我這種對魔方解法毫無概念的人，剛開始還真有些無所適從。我對許許多多的魔方教學影片，慢慢做了地毯式搜索，先是因為語言理解的關係，排除所有英語教學影片，然後在許多華語教學的影片中，挑選了一位口齒清楚、解說簡單明瞭的男士教學影片。

可是教學的年輕人對魔方的看法一定是簡單無比，無論是說明還是手指的動作都偏快，我的眼和手經常都跟不上他的節奏，令我感到挫敗，十分傷腦筋。好在我突然靈光一閃，把影片的播放速度放慢到一半，對一些複雜的解法，我甚至把播放速度放慢到四分之一。

為了避免多嚼不爛的情況發生，我也儘量放慢學習的速度，每一個步驟在我學會以後，我都會用接著的兩、三天不斷練習，力求熟悉每一個新步驟，再繼續進行到下一個步驟。如此一來，我的魔方解法學習是比較緩慢，但是心理沒有壓力，在好奇心和好勝心的驅使之下，過去三個多月，我一步一腳印地完成了三階、二階和金字塔魔方解法的學習，如今終於可以開始研究四階魔方的解法了，同時我也幫助外孫女完成三階魔方的第一層和第二層的解法。

教學相長，由於外孫女的好奇心，我開始魔方解法的學習，更由於對外孫女魔方解法的教導，我對一些解法的基礎公式更加熟悉，更能享受魔方解法的每一個步驟。

我還得感謝網路上的老師，他們無私和耐心的分享和教導，讓我終於完成了人生中一個不可能的任務。

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