聊齋誌異有人狐戀，人類和狐狸是否能夠溝通，甚至培養出感情呢？

大約三、四月去公園溜狗時，一位鄰居告訴我角落裡有兩隻小狐狸躲在草叢後面，他還錄了影。從此去公園散步時我就多了個心眼，看看是否來個不期而遇，偶爾撞見，大多時候都是母狐在鄰近走動找食物。有一次看到兩隻小狐狸現身，怯怯膽小，我想靠近一點拍照，小傢伙轉眼間不見蹤影，我四處張望，發覺牠們可能躲藏在路肩下方沒有水的下水道。有一回我在另一個下水道口看到兩個小腦袋東張西望，牠們感覺到有人走近，一溜煙又不見了。灣區 很少下雨，這些下水道變成另類的小動物藏身處。

又過了一、兩個月，在公園遠處某個角落，母狐在旁時，小傢伙才敢從矮樹後跑出來，一有風吹草動就跳回草叢裡。從取得的照片中，我發現母狐非常瘦（跟我家的小胖狗比較），不知道是單身母親要養三張嘴不容易才如此？惻隱之心生出，我就想偷偷餵食牠們，長大一點後，牠們還是要靠自己的努力覓食。

上網查資料，狐狸喜食雞肉、水果、蛋，做菜時切下的邊角肉和剩下的水果，姑且稱之為廢物利用，趁著早晚遛狗無人注意之際，放在祕密地點；第二天經過時，食物不翼而飛，我已達成目的，不讓母子三隻斷炊，不過分量極少，不想讓其過度依賴。就這樣躲躲閃閃地玩起「我放下，你吃掉」的遊戲。

某天早上我牽狗散步，冷不防地跑出一隻動物來，跳進灌木叢裡，我嚇了一跳，定神後趕緊拿出手機，看到那隻母狐眼睜睜地瞪著我，好像擺姿勢給我照相。我繼續前行，趕緊把東西倒出快步離開，走一段距離後轉身望去：先是一隻小狐跑出來，接著第二隻小狐也從角落的草叢跑出來，在那棵樹下找到東西吃，非常快樂的樣子；吃完了小傢伙又躲回去，母狐繼續在公園走動。

住家附近的公園使用率很高，遊樂區有小孩盪鞦韆，周末涼亭下時有聚餐活動等等，狐狸們老是躲在草堆後也不是長久之計，牠們應該去尋找更適合的藏身之處。社區後面有一個廢棄的高爾夫球場，地方寬闊，冬天下雨多洞穴淹水，狐狸才跑來住宅區的。現在天氣乾燥，牠們也許可以回去那邊找找看，因為後來我就很少看到牠們在公園裡出現，留下的食物還是會消失，想是牠們晚間出來活動覓食。

不知道是否因為上網查過狐狸的資料，有一天瀏覽YouTube 時，竟然跳出一個名SaveAFox網站（美國明尼蘇達州 ），農場救助收養四十隻狐狸，各有名字，給食物時唱名，只見從各個角落飛奔而來的狐狸，環肥燕瘦、不同毛色，就像是家裡的寵物，略解人意。後來又跳出另一個網站Debs，好幾隻狐狸被取名，每晚到Debbie女士家討食，Debbie拿手機拍攝，另一隻手丟雞肉給牠們，牠們四處張望，很小心上前討食，背景看得出是住宅區。

我生性膽怯，偶爾餵一下小動物即可，沒想到要攝影記錄、上傳影片。這一段時間讓我有機會近距離看到狐狸的活動和母狐保護小狐的身影，應證了：不論何種動物，母愛皆偉大。