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電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

人過留名

張達聰

到風景勝地旅遊觀光的人，想必都撞見過「某某到此一遊」的歪斜字跡，可謂屢見不鮮，包括巍巍長城的高齡城牆、名山大川的奇異怪石，甚至杭州西湖景區的秀竹上我都見證過類似塗鴉。雖談不上嚴重政治事件，且字出有因，但它們的突兀出現，多少有強加於人的態勢，大煞本來賞心悅目的自然風景，讓興沖沖而來的遊客甚感掃興和不適；更主要的是，名勝古蹟不是任何人的私產，誰也無權褻瀆和破壞它們。

可惜「雁過留聲，人過留名」的影響似不限於華夏，倒像是全球相通。不久前，一個英國遊客在世人皆知的古羅馬競技場外牆上，用鑰匙刻寫自己和女友名字，被其他遊客用手機全程錄下。不是說一失足成千古恨嗎？這英國佬的一時興起著實招災惹禍，義大利當局決定起訴他，使他面臨高達一萬五千歐元的罰款和二到五年的囚期。

倘你確屬非凡之人，比如那個世界上混得最有出息的匿名街頭藝術家、同為英國佬的班可西（Banksy），若你悄然在公共場合留下塗鴉和假名，想必能引起名人效應的轟動，無數人會為此而激動不已；可如果你僅是芸芸眾生一枚，名字能值幾何？自作多情在街頭自報姓名，塗鴉敗壞景區純真美色，只會讓其他遊客不滿。

然有些人就是熱中異地留名，企望流芳百世，全然不顧公德和對環境造成的人為污染，恣意把一己名號強加在大眾視線之中。更有甚者，還有人蓄意在公共場合拍攝不雅影片，藉機另類暴露和猥褻。此類不屑行為，想全面禁止怕仍有難處，目前唯一可行辦法就是一旦坐實便課以重罰，不予留情，以起震懾作用，讓有相同邪念者就此卻步。義大利當局所走的當是此棋，何況古競技場乃無價國寶和世界財富，豈容小人糟蹋？

依我看，除嚴懲不貸之外，應還有更積極穩妥的正面方法，那就是我在有些公共場合甚至修道院等私人場地看到的，號召民眾慷慨募捐，把錢捐給政府或私人部門，由後者在景區或類似場所打造舒適座椅，或在光禿地面鋪設紅色磚塊，上面清晰刻寫捐款人姓名並褒揚他們的善舉，既改善景區待客的條件，方便遊客流連忘返，同時讓那些「唯有功名忘不了的」人，能有個正當渠道來修身積德，實現流芳百世亦算合乎情理的願望。

如此安排應屬各有所得，皆大歡喜，而污染環境和目光的胡亂塗鴉則可被逐步清除直至匿跡。

義大利 觀光 奇異

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