這個夏天沒什麼計畫，女兒說：「隨便逛逛，到處看看，順便做個幸福的吃貨。」不錯，沒有計畫就是最好的計畫。

在一座城市生活久了，你會不自覺順從這裡的生活方式，去圖書館 借書和閱讀，是許多市民生活的一部分，尤其對於學生而言，圖書館裡安靜的讀書氛圍、豐富的書籍與周到的服務，可以提升孩子的閱讀熱情與修養。

一個尋常的午後，天空多了悠閒的雲朵，我和女兒逛到附近的公共圖書館，三年未見，圖書館的變化不大，只是管理員添了新人，年紀以長者居多，他們態度都很熱情。你只需辦理一張圖書卡，就可以讀到不同類型和語言的書籍與影音產品，還可以在這裡上網，時間自由支配。紐約的公立圖書館大約有兩百多個，遍布城市的每個角落，好像織起一張文化之網，托起「美國文化之都」的稱謂。

中文書籍仍是些舊刊物，就似世界對華人的普遍認知，仍然停留在舊時代，這片知識的誤區仍然存在。我挑了一本《生活的藝術》，深深淺淺地啃了起來。女兒拿了本英文科幻小說，坐在青少年區，準備進入她的元宇宙。旁邊的小朋友也各自找到精神食糧，沉醉其中。半天的時光，在淡淡的書香中悄然而過，有種生活如初之感。

今夏天氣熱過以往，不專業的說法是地球發燒了。總之，破壞性的天氣來自破壞性的行為，我們人類沒得抱怨。然而，在冒著煙的太陽底下閒逛肯定不好玩，於是，曼哈頓的博物館 被我們敲定為避暑的好去處。

平日，我們把出入曼哈頓稱作進城和出城，進城後我是紐約客，吃喝玩樂樣樣行；出城後我是閒雲野鶴，無欲無求一身輕。這一進一出之間，拉開的心理距離讓我很迷惑，但可以理解，畢竟這是神奇的紐約呀！

闊氣的大都會 博物館是我們的首選，大都會之大，一次逛不完，只在兩家展廳留下倩影。一家是「梵谷的柏樹」，作品都是極為罕見的真跡，包括手稿信件。風格迥異的柏樹，讓我們看到蔓延的火焰、憤怒的向日葵、哀怨的女人、深藏的眼睛、詭異的風雲，無一不是打開作者的精神世界。這些似是而非的柏樹，匯集太多的意象，也許這些信息均指向一個地方：希望或絕望。

逛到精美大氣的香奈兒館，展示著「美麗的線條」的主題，匯集了傳奇設計師─老佛爺卡爾‧拉格斐的經典作品百餘件。經典的黑白粗花呢，搭配考究的山茶花，敘述著香奈兒永恆的精緻與優雅。作者以簡潔的線條、簡明的色系，締造了一個頂奢品牌，並用他執著的設計理念告訴世人，美麗的內核是簡單。

欣賞來自時光深處的禮物，很容易忘卻時間。可女兒興致不高，我知道，她的審美點在那些休閒又酷酷的東西上，簡單不失特點，隨意中帶有廓形，這是她堅守的風格。不可否認，世界回不到從前，但是新新人類，正以他們的新觀念，開拓一個新世界。

閒逛，閒的是那分優哉遊哉的心情，身體半點不閒；從早逛到晚，又累又餓是常態。當遇上美食時，疲倦頓時土崩瓦解。別具風情的西班牙餐廳，喜歡用稀奇古怪的醬汁，製造驚奇的味覺；藏在竹簍裡的黑白烙餅，出其不意送來一片片驚喜，讓我們大開眼界；法式烤鴨腿，香氣繞舌，三日未絕；中餐的海鮮羹，不只滋養身心，每一口都直擊靈魂，如旖旎的春風拂過，周身舒泰。原來，拯救自己的是美食啊！