我習慣每日天方亮即起，與先生用過簡單的早餐後，他依例開始在家處理公務，而我則好整以暇地戴上口罩 ，準備出門在家附近的前後走走。

這樣的生活模式在我們不遠遊的時候，已經持續了好長一段日子；我總喜歡刻意放慢腳步，輕輕穿過小街邊的水果攤，在那不遠處的報亭也開張了，一旁咖啡 車內傳出陣陣香味，趕路的人個個行色匆匆，眼看新的一天就要開始了。

公園裡有不少清晨遛狗的人，也見許多一身勁裝的跑步者，時不時擦身由前後急奔而過，汗珠淌在他們紅潤的臉龐上，洋溢著跳躍中獨有的青春氣息，讓我不禁又懷念起自己也曾有過的年輕歲月。

這裡四周的古木參天，高聳的枝葉繁盛茂密，不知道是經過了多少個世代的風雨淬鍊，才長成如今日這般高壯挺拔；我常在陽光下仰起頭，凝視著大樹如傘般散開的枝葉，想想世間一些經久不變的道理，不也是要我們堅守信念，以不屈不撓的精神勇往直前？

狗兒在草地上相互追逐累了，轉而在花叢間打起滾來；這靜謐的小區安詳和樂，不但遠離硝煙，也沒有戰火的威脅；想到烏克蘭衆多無辜的百姓，我忍不住悲從中來，正在苦難中掙扎求生的人，會多麼羨慕這些自由自在的狗兒呢？

順著小徑不覺又走到了古教堂前，我多次行經這裡，卻從來也沒有進去過；即使是沒有特別宗教信仰的我，卻一直相信天下眾神都是慈悲的，上天本有好生之德，只盼所有的苦難都能早日過去，還給世人一個該有的平靜大地。

走得有些累了，找了塊大石頭坐下歇歇腿，遠處緩緩走來一位推著嬰兒車的年輕母親，近到身旁對我微笑著打招呼。

都說紐約的人情冷漠，我卻向來不以為然，在生活和工作的幾十年裡，我也不曾遇過被歧視 等問題，看著眼前推車中熟睡的小嬰兒，胖嘟嘟的臉上仍掛著一抹唾涎，我更加相信人性本是善良的。

如果我們都能時常將心比心，用正面並樂觀的角度去思考，以不卑不亢的態度去處理身邊事，這個世界應該會更美也更和樂。