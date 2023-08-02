美國雖然國事如麻，生日還是得過，回憶七月四日那晚八點多天色仍亮，附近震耳欲聾的煙火聲便在耳畔響起，一直延續到十點才停止，那是社區有關單位在植物園 對面的凱欣娜走廊公園放煙火慶祝國慶。母親在世時，住在公園臨街的十八樓公寓，居高臨下，即可近距離一覽無遺。

好些年，每逢國慶日晚，我們在紐約的兒孫總會各帶兩道菜過去，闔家餐敘後，一起臨窗欣賞煙火，一邊閒話家常，像是過年似的。我搬來法拉盛後，雖然兒孫也定期來餐敘，卻因地點不一樣，只聞炮聲隆隆，無緣欣賞，不禁慨嘆：當年娘住彼樓中，而今娘到天堂去，煙火依舊震耳聾。

在台灣時因為住南部的關係，我們第一次近距離親眼觀賞煙火，是為了一歲大的女兒，遠征澄清湖，可惜女兒坐車就睡，搖不醒，因為次日還要上班，我們只好看個開頭便匆匆折返，沒有瞧見女兒看到煙火手舞足蹈的可愛樣兒，感覺好像入寶山而空回，趁興而去、敗興而返。

雖然每年國慶和除夕，紐約曼哈頓東河會放煙火，但停車不易，坐地鐵 又費時費事，我們也沒那麼大勁兒，來美國的第二年，因為派外子出來的公司撤資，他決定一人回台灣幫助小叔經營工廠；臨別在即，安排一家人參加巴士旅遊團，到佛州迪士尼 樂園，希望給孩子留下美好的回憶，雖然在那兒每晚都有煙火可看，想到回紐約就得承擔先生的重任，不免離情依依。

我們住在新鮮草原時，七月底仲夏夜市府交響樂團巡迴演出的音樂會，在康寧漢公園演出後也放煙火，但坐在草地上飽受蚊蟲攻擊，只有決定下不為例。

有次到新澤西參加好友兒子的婚禮，停車時，只見停車場堆了很多異物，酒足飯飽後，司儀請大家移師庭園，始知要放煙火。參加這麼多婚禮，有請專人來給小孩變魔術的，有租自動拍照機器亭的，這麼大手筆施放煙火，倒是頭一遭。

其實煙火再璀燦美麗，帶來的只是剎那的絢爛，只能停留在過去，定格於回憶，美麗過後總是虛無，就像很多我們孜孜矻矻追求的夢想，如果抱持「得之我幸，不得我命」的心態，相信就不會糾結不已了。