很多人常說，台灣最美的風景是人，指的是台灣人民的善良與濃厚的人情味。在準備美國留學時，常聽到美國人相比台灣人來得冷漠，不像台灣人熱心助人；但來到美國生活一段時間後，我感受到美國也有不少善良的人們。

記得剛轉學到新學校時，去宿舍check-in完，便到Target 買一些家居用品，買完後領著大包小包，搭Uber回到宿舍。宿舍大門距離下車地點有一小段距離，我就將買的東西先放在地上，準備分次提到宿舍前門。

這時一位約莫五十多歲西裝筆挺的男子經過，便主動問我是否需要幫助？平時我的性格比較不喜歡麻煩別人，但當天我已感到相當疲累，便接受了他的幫忙。

在他的幫助下，我只走了兩趟便將所有物品提回宿舍，結束後我連忙向他致謝，他知道我是學生後，也微笑地祝福我學業順利。

第二次是在一項艱澀的期中考結束後，時間已經是下午三點多，飢腸轆轆的我走向學生餐廳，發現門口負責收費的人員不在，便走進餐廳問了其中一位員工，告訴她我要付款用餐。她看了一下後便告訴我：「你直接吃吧，我們也差不多要收了。」我喜出望外，畢竟對在異鄉的留學生 來說，能省則省，即使只是一頓十美元的餐點，也是一筆消費。

因為這些經驗，讓我感受到美國人的人情味與溫暖，我暗自下定決心，有機會也要把這份良善傳遞下去。

一次在學校附近的超市，正準備進門口時，一名衣衫襤褸的男子攔住我，希望我能買份食物給他。當下我便帶著他走進了超市，他選了一份炸雞後，我把炸雞拿到門口結帳完後交給他，他不斷地對我鞠躬道謝，或許他已經很多天沒有吃東西了，在超市門口也沒人願意搭理他。

人都有遇到困難的時候，加上剛到美國時我也受到了不少人的幫助，希望把這份良善與人情味傳遞下去，形成一個善的循環，世界才能夠越來越好。